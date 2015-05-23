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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Дженоа
Генуя
Паволетти 24
Лестьенн 41
Куцка 89
3:2
Матч завершен
Интер
Милан
Икарди 19
Паласио 30
Серия А, 37 тур
Серия А,
37 тур
Италия
23 мая 2015, 21:45 МСК
23.05.2015, 21:45 МСК
суббота
Паоло Тальявенто
Паоло Тальявенто
Главный Судья
Составы
Дженоа
мин
1
Перин
Маттиа Перин
90
8
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
14
Ронкалья
Факундо Ронкалья
90
4
Де Майо
Себастьян Де Майо
90
33
Куцка
Юрай Куцка
89'
89'
90
91
Бертолаччи
Андреа Бертолаччи
90
88
Ринкон
Томас Ринкон
90
24
Фальке
Яго Фальке
83
21
Эденилсон
Эденилсон
90
16
Лестьенн
Максим Лестьенн
41'
41'
77
19
Паволетти
Леонардо Паволетти
24'
24'
90
Запасные
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
39
Соммарива
Даниэле Соммарива
5
Иццо
Армандо Иццо
2
Тамбе
Алласан Тамбе
35
Сопрано
Марко Сопрано
20
Коста
Тино Коста
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
38
Мандрагора
Роландо Мандрагора
10
Перотти
Диего Перотти
37
Панико
Джузеппе Панико
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
23
Раноккия
Андреа Раноккия
90
55
Нагатомо
Юто Нагатомо
90
5
Жуан
Жуан
90
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
87
18
Медель
Гари Медель
90
88
Эрнанес
Эрнанес
90
10
Ковачич
Матео Ковачич
90
77
Брозович
Марсело Брозович
76
8
Паласио
Родриго Паласио
30'
30'
77
9
Икарди
Мауро Икарди
19'
19'
90
Запасные
30
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
26
Фелипе
Фелипе
6
Андреолли
Марко Андреолли
14
Кампаньяро
Уго Кампаньяро
3
Сантон
Давиде Сантон
54
Донкор
Исаак Донкор
17
Кузманович
Здравко Кузманович
20
Оби
Жоэль Оби
91
Шакири
Джердан Шакири
27
Ньюкури
Ассане Ньюкури
28
Пушкаш
Георге Пушкаш
97
Бонаццоли
Федерико Бонаццоли