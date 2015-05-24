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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
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Матч завершен
Парма
Парма
Ночерино 21
Варела 36
2:2
Матч завершен
Верона
Верона
Тони 42
Тони 80
Серия А, 37 тур
Серия А,
37 тур
Италия
24 мая 2015, 16:00 МСК
24.05.2015, 16:00 МСК
воскресенье
Даниэле Минелли
Даниэле Минелли
Главный Судья
Составы
Парма
мин
83
Миранте
Антонио Миранте
90
18
Гобби
Массимо Гобби
90
6
Лукарелли
Алессандро Лукарелли
90
3
Лила
Анди Лила
90
28
Феддаль
Зухаир Феддаль
90
2
Кассани
Маттиа Кассани
90
23
Ночерино
Антонио Ночерино
21'
21'
76
8
Маури
Хосе Маури
90
17
Палладино
Раффаэле Палладино
89
26
Варела
Сильвестр Варела
36'
36'
90
80
Хоркера
Кристобаль Хоркера
66
Запасные
22
Якобуччи
Алессандро Якобуччи
1
Бертоцци
Риккардо Бертоцци
4
Мендеш
Педру Мендеш
13
Престиа
Джузеппе Престиа
58
Эспозито
Мирко Эспозито
14
Галлоппа
Даниэле Галлоппа
31
Марига
Макдональд Марига
5
Геззаль
Абделькадер Геззаль
21
Лоди
Франческо Лоди
34
Гараслин
Лукаш Гараслин
37
Бро
Жереми Бро
88
Кода
Массимо Кода
Верона
мин
1
Рафаэль
Рафаэль
90
8
Оббади
Мунир Оббади
76
70
Фернандиньо
Фернандиньо
57
33
Агостини
Алессандро Агостини
90
4
Маркес
Рафаэль Маркес
90
18
Морас
Вангелис Морас
90
10
Халлфредссон
Эмил Халлфредссон
90
77
Тахцидис
Панайотис Тахцидис
90
26
Сала
Джакопо Сала
90
9
Тони
Лука Тони
42'
80'
42'
80'
90
11
Янкович
Бошко Янкович
69
Запасные
61
Феррари
Лоренцо Феррари
22
Бенусси
Франческо Бенусси
28
Бривио
Давиде Бривио
5
Соренсен
Фредерик Соренсен
2
Родригес
Гильермо Родригес
25
Маркес Пинто
Рафаэль Маркес Пинто
20
Христодулопулос
Лазарос Христодулопулос
19
Греко
Леандро Греко
27
Валоти
Маттиа Валоти
30
Кампаньяро
Густаво Кампаньяро
7
Савиола
Хавьер Савиола
17
Лопес
Николас Лопес