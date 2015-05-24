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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Кьево
Верона
Пеллисьер 88
1:1
Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Гомес 48
Серия А, 37 тур
Серия А,
37 тур
Италия
24 мая 2015, 16:00 МСК
24.05.2015, 16:00 МСК
воскресенье
Юан Лука Сакки
Юан Лука Сакки
Главный Судья
Составы
Кьево
мин
1
Биццарри
Альбано Биццарри
90
3
Дайнелли
Дарио Дайнелли
90
12
Цесар
Боштьян Цесар
90
87
Жуканович
Эрвин Жуканович
52
21
Фрей
Николас Фрей
90
13
Иско
Мариано Иско
90
23
Бирса
Вальтер Бирса
70
8
Радованович
Иван Радованович
59
24
Скелотто
Эсекьель Скелотто
90
43
Палоски
Альберто Палоски
90
69
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
90
Запасные
90
Секулин
Андреа Секулин
20
Сардо
Дженнаро Сардо
34
Бираги
Кристиано Бираги
18
Фетфацидис
Йоаннис Фетфацидис
14
Кофи
Исаак Кофи
11
Ваюши
Армандо Ваюши
19
Ботта
Рубен Ботта
9
Поцци
Никола Поцци
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
88'
Аталанта
мин
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
90
3
Дель Гроссо
Кристиано Дель Гроссо
90
29
Беналуан
Йоан Беналуан
90
13
Масиелло
Андреа Масиелло
68
21
Чигарини
Лука Чигарини
90
11
Моралес
Максимильяно Моралес
90
0
Гомес
Алехандро Гомес
48'
48'
63
16
Базелли
Даниэле Базелли
90
22
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
90
95
Грасси
Альберто Грасси
90
99
Боаки
Ричмонд Боаки
46
Запасные
0
Аврамов
Влада Аврамов
5
Скалони
Лионель Скалони
17
Беллини
Джанпаоло Беллини
0
Драме
Букари Драме
0
Бьява
Джузеппе Бьява
2
Стендардо
Гульермо Стендардо
33
Черубин
Николо Черубин
28
Эмануэльсон
Урби Эмануэльсон
7
Д'Алессандро
Марко Д'Алессандро
88
Каванья
Янис Каванья
9
Бьянки
Роландо Бьянки
94
Роззети
Валерио Роззети