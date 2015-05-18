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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Гонсало 13
Джилардино 30
Салах 56
3:0
Матч завершен
Парма
Парма
Серия А, 36 тур
Серия А,
36 тур
Италия
18 мая 2015, 20:00 МСК
18.05.2015, 20:00 МСК
понедельник
Дино Томмази
Дино Томмази
Главный Судья
Составы
Фиорентина
мин
1
Нето
Нето
90
23
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
90
2
Гонсало
Гонсало
13'
13'
87
40
Томович
Ненад Томович
90
15
Савич
Стефан Савич
90
10
Аквилани
Альберто Аквилани
90
7
Писарро
Давид Писарро
80
14
Фернандес
Матиас Фернандес
90
72
Иличич
Йосип Иличич
90
99
Джилардино
Альберто Джилардино
30'
30'
90
74
Салах
Мохамед Салах
56'
56'
79
Запасные
31
Розати
Антонио Розати
12
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
87
Рози
Алеандро Рози
28
Алонсо
Маркос Алонсо
35
Багадур
Рикардо Багадур
19
Басанта
Хосе Мария Басанта
17
Хоакин
Хоакин
20
Валеро
Борха Валеро
5
Бадель
Милан Бадель
16
Куртич
Ясмин Куртич
33
Гомес
Марио Гомес
18
Диаманти
Алессандро Диаманти
Парма
мин
83
Миранте
Антонио Миранте
90
18
Гобби
Массимо Гобби
90
6
Лукарелли
Алессандро Лукарелли
90
4
Мендеш
Педру Мендеш
90
28
Феддаль
Зухаир Феддаль
90
23
Ночерино
Антонио Ночерино
82
8
Маури
Хосе Маури
90
17
Палладино
Раффаэле Палладино
77
5
Геззаль
Абделькадер Геззаль
68
26
Варела
Сильвестр Варела
90
80
Хоркера
Кристобаль Хоркера
90
Запасные
1
Бертоцци
Риккардо Бертоцци
22
Якобуччи
Алессандро Якобуччи
2
Кассани
Маттиа Кассани
13
Престиа
Джузеппе Престиа
58
Эспозито
Мирко Эспозито
7
Раванелли
Лука Раванелли
14
Галлоппа
Даниэле Галлоппа
31
Марига
Макдональд Марига
21
Лоди
Франческо Лоди
34
Гараслин
Лукаш Гараслин
37
Бро
Жереми Бро
88
Кода
Массимо Кода