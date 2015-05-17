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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
Берарди 13
Берарди 31
Берарди 78
3:2
Матч завершен
Милан
Милан
Бонавентура 33
Алекс 51
Серия А, 36 тур
Серия А,
36 тур
Италия
17 мая 2015, 13:30 МСК
17.05.2015, 13:30 МСК
воскресенье
Марко Гуида
Марко Гуида
Главный Судья
Составы
Сассуоло
мин
21
Фонтанези
Леонардо Фонтанези
74
47
Консильи
Андреа Консильи
90
28
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
31
Пелузо
Федерико Пелузо
90
15
Ачерби
Франческо Ачерби
90
8
Бьондини
Давиде Бьондини
90
7
Миссироли
Симоне Миссироли
90
19
Таидер
Сафир Таидер
61
10
Дзадза
Симоне Дзадза
90
17
Сансоне
Никола Сансоне
70
25
Берарди
Доменико Берарди
13'
31'
78'
13', 31', 78'
90
Запасные
86
Челесте
Джанмарко Челесте
1
Помини
Альберто Помини
20
Бьянко
Паоло Бьянко
14
Натали
Чезаре Натали
3
Лонги
Алессандро Лонги
33
Бриги
Маттео Бриги
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
6
Чибса
Раман Чибса
83
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
99
Флоккари
Сержио Флоккари
7
Лазаревич
Деян Лазаревич
Милан
мин
23
Лопес
Диего Лопес
90
25
Бонера
Даниэле Бонера
90
33
Алекс
Алекс
51'
51'
90
29
Палетта
Габриэль Палетта
90
20
Абате
Иньяцио Абате
46
34
Де Йонг
Найджел Де Йонг
90
16
Поли
Андреа Поли
90
28
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
33'
33'
90
10
Хонда
Кейсуке Хонда
79
21
ван Гинкел
Марко ван Гинкел
90
2
Дестро
Маттиа Дестро
68
Запасные
66
Гори
Стефано Гори
32
Аббьяти
Кристиан Аббьяти
17
Сапата
Кристиан Сапата
81
Дзаккардо
Кристиан Дзаккардо
5
Мексес
Филипп Мексес
19
Боккетти
Сальваторе Боккетти
14
Альбертацци
Микеланжело Альбертацци
30
Сусо
Сусо
41
Мастальи
Алессандро Мастальи
11
Паццини
Джампаоло Паццини
92
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави