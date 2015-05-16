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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Сампдория
Генуя
0:1
Матч завершен
Лацио
Рим
Джентилетти 53
Серия А, 36 тур
Серия А,
36 тур
Италия
16 мая 2015, 21:45 МСК
16.05.2015, 21:45 МСК
суббота
Паоло Сильвио Маццолени
Паоло Сильвио Маццолени
Главный Судья
Составы
Сампдория
мин
2
Вивиано
Эмилиано Вивиано
93
19
Реджини
Васко Реджини
93
26
Сильвестре
Матиас Сильвестре
93
5
Романьоли
Алессио Романьоли
93
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
93
24
Муриэль
Луис Муриэль
93
30
Аква
Африйе Аква
60
17
Паломбо
Анджело Паломбо
81
14
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
93
21
Сориано
Роберто Сориано
93
99
Это'О
Самуэль Это'О
60
Запасные
88
Ромеро
Серхио Ромеро
25
Кода
Андреа Кода
86
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
6
Муньос
Эсекьель Муньос
32
Маркьонни
Марко Маркьонни
26
Дункан
Альфред Дункан
22
Риццо
Лука Риццо
8
Корреа
Хоакин Корреа
9
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука
18
Бергессио
Гонсало Бергессио
27
Джорджевич
Лука Джорджевич
77
Вшолек
Павел Вшолек
Лацио
мин
1
Бериша
Этрит Бериша
93
26
Раду
Штефан Раду
93
2
Сиани
Микаэль Сиани
93
18
Джентилетти
Сантьяго Джентилетти
53'
53'
75
8
Баста
Душан Баста
93
7
Андерсон
Фелипе Андерсон
93
24
Ледесма
Кристиан Ледесма
93
16
Пароло
Марко Пароло
93
87
Кандрева
Антонио Кандрева
84
19
Лулич
Сенад Лулич
93
11
Клозе
Мирослав Клозе
69
Запасные
77
Стракоша
Томас Стракоша
55
Гуерриери
Гуидо Гуерриери
5
Брафхайд
Эдсон Брафхайд
3
де Врей
Стефан де Врей
39
Каванда
Луис Педро Каванда
85
Новаретти
Диего Новаретти
6
Маури
Стефано Маури
23
Онази
Огений Онази
32
Катальди
Данило Катальди
9
Джорджевич
Филип Джорджевич
14
Кейта
Бальде Кейта
34
Переа
Брайан Переа