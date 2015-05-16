Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Интер
Милан
Икарди 8
1:2
Матч завершен
Ювентус
Турин
Маркизио 41
Мората 83
Серия А, 36 тур
Серия А,
36 тур
Италия
16 мая 2015, 19:00 МСК
16.05.2015, 19:00 МСК
суббота
Даниэле Довери
Даниэле Довери
Главный Судья
Составы
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
95
5
Жуан
Жуан
95
15
Видич
Неманья Видич
95
23
Раноккия
Андреа Раноккия
88
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
95
27
Ковачич
Матео Ковачич
95
18
Медель
Гари Медель
95
77
Брозович
Марсело Брозович
82
91
Шакири
Джердан Шакири
71
8
Паласио
Родриго Паласио
95
9
Икарди
Мауро Икарди
8'
8'
95
Запасные
30
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
26
Фелипе
Фелипе
6
Андреолли
Марко Андреолли
3
Сантон
Давиде Сантон
55
Нагатомо
Юто Нагатомо
93
Димарко
Федерико Димарко
17
Кузманович
Здравко Кузманович
27
Ньюкури
Ассане Ньюкури
11
Подольски
Лукас Подольски
28
Пушкаш
Георге Пушкаш
97
Бонаццоли
Федерико Бонаццоли
Ювентус
мин
30
Сторари
Марко Сторари
95
20
Падоин
Симоне Падоин
95
15
Барцальи
Андреа Барцальи
95
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
95
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
55
27
Стураро
Стефано Стураро
95
8
Маркизио
Клаудио Маркизио
41'
41'
95
37
Перейра
Роберто Перейра
77
2
Ромуло
Ромуло
95
32
Матри
Алессандро Матри
65
9
Мората
Альваро Мората
83'
83'
95
Запасные
34
Рубиньо
Рубиньо
5
Огбонна
Анжело Огбонна
17
Де Челье
Паоло Де Челье
7
Пепе
Симоне Пепе
22
Асамоа
Квадво Асамоа
39
Марроне
Лука Марроне
6
Погба
Поль Погба
14
Льоренте
Фернандо Льоренте
11
Коман
Кингсли Коман
77
Буэнакаса
Серхио Буэнакаса