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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Пинилья 18
1:4
Матч завершен
Дженоа
Генуя
Паволетти 30
Бертолаччи 57
Фальке 61
Фальке 73
Серия А, 36 тур
Серия А,
36 тур
Италия
17 мая 2015, 16:00 МСК
17.05.2015, 16:00 МСК
воскресенье
Андреа Джервазони
Андреа Джервазони
Главный Судья
Составы
Аталанта
мин
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
90
6
Беллини
Джанпаоло Беллини
90
93
Драме
Букари Драме
90
2
Стендардо
Гульермо Стендардо
90
33
Черубин
Николо Черубин
75
21
Чигарини
Лука Чигарини
60
17
Кармона
Карлос Кармона
90
15
Гомес
Алехандро Гомес
90
7
Д'Алессандро
Марко Д'Алессандро
66
8
Мильяччо
Джулио Мильяччо
90
51
Пинилья
Маурисио Пинилья
18'
18'
90
Запасные
78
Фреццолини
Гиоргио Фреццолини
40
Мерелли
Давиде Мерелли
5
Скалони
Лионель Скалони
29
Беналуан
Йоан Беналуан
3
Дель Гроссо
Кристиано Дель Гроссо
28
Эмануэльсон
Урби Эмануэльсон
11
Моралес
Максимильяно Моралес
16
Базелли
Даниэле Базелли
95
Грасси
Альберто Грасси
9
Бьянки
Роландо Бьянки
99
Боаки
Ричмонд Боаки
94
Роззети
Валерио Роззети
Дженоа
мин
1
Перин
Маттиа Перин
90
8
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
14
Ронкалья
Факундо Ронкалья
90
5
Иццо
Армандо Иццо
90
33
Куцка
Юрай Куцка
90
91
Бертолаччи
Андреа Бертолаччи
57'
57'
84
88
Ринкон
Томас Ринкон
90
24
Фальке
Яго Фальке
61'
73'
61', 73'
87
21
Эденилсон
Эденилсон
90
16
Лестьенн
Максим Лестьенн
67
19
Паволетти
Леонардо Паволетти
30'
30'
90
Запасные
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
39
Соммарива
Даниэле Соммарива
21
Бергдич
Закария Бергдич
2
Тамбе
Алласан Тамбе
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
38
Мандрагора
Роландо Мандрагора
39
Джулли
Андреа Джулли
97
Гильоне
Паоло Гильоне
37
Панико
Джузеппе Панико