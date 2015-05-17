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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Торино
Турин
Лопес 52
Лопес 69
2:0
Матч завершен
Кьево
Верона
Серия А, 36 тур
Серия А,
36 тур
Италия
17 мая 2015, 16:00 МСК
17.05.2015, 16:00 МСК
воскресенье
Джанлука Рокки
Джанлука Рокки
Главный Судья
Составы
Торино
мин
30
Паделли
Даниэле Паделли
90
24
Моретти
Эмилиано Моретти
90
36
Дармиан
Маттео Дармиан
90
18
Янссон
Понтус Янссон
68
19
Максимович
Никола Максимович
90
21
Силва
Гастон Силва
72
20
Вивес
Джузеппе Вивес
90
14
Гацци
Алессандро Гацци
90
7
Эль-Каддури
Омар Эль-Каддури
85
11
Лопес
Макси Лопес
52'
69'
52', 69'
90
17
Мартинес
Джозеф Мартинес
90
Запасные
12
Кастеллацци
Лука Кастеллацци
1
Ичасо
Сальвадор Ичасо
3
Молинаро
Кристиан Молинаро
25
Глик
Камиль Глик
15
Гонсалес
Альваро Гонсалес
94
Бенасси
Марко Бенасси
4
Баша
Мигьен Баша
90
Россо
Симоне Россо
Кьево
мин
25
Барди
Франческо Барди
90
5
Гамберини
Алессандро Гамберини
90
12
Цесар
Боштьян Цесар
90
34
Бираги
Кристиано Бираги
90
21
Фрей
Николас Фрей
90
13
Иско
Мариано Иско
90
23
Бирса
Вальтер Бирса
57
8
Радованович
Иван Радованович
90
10
Кристиансен
Андерс Кристиансен
76
43
Палоски
Альберто Палоски
90
69
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
65
Запасные
1
Биццарри
Альбано Биццарри
90
Секулин
Андреа Секулин
3
Дайнелли
Дарио Дайнелли
20
Сардо
Дженнаро Сардо
26
Андерсон
Майлс Андерсон
87
Жуканович
Эрвин Жуканович
18
Фетфацидис
Йоаннис Фетфацидис
14
Кофи
Исаак Кофи
11
Ваюши
Армандо Ваюши
19
Ботта
Рубен Ботта
9
Поцци
Никола Поцци
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер