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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Дженоа
Генуя
Фальке 18
Коста 69
Бертолаччи 87
Паволетти 90
Коста 90
5:1
Матч завершен
Торино
Турин
Эль-Каддури 61
Серия А, 35 тур
Серия А,
35 тур
Италия
11 мая 2015, 21:45 МСК
11.05.2015, 21:45 МСК
понедельник
Даниэле Орсато
Даниэле Орсато
Главный Судья
Составы
Дженоа
мин
1
Перин
Маттиа Перин
90
8
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
14
Ронкалья
Факундо Ронкалья
90
4
Де Майо
Себастьян Де Майо
90
33
Куцка
Юрай Куцка
90
91
Бертолаччи
Андреа Бертолаччи
87'
87'
90
88
Ринкон
Томас Ринкон
90
24
Фальке
Яго Фальке
18'
18'
86
21
Эденилсон
Эденилсон
90
9
Боррьелло
Марко Боррьелло
54
11
Ньянг
М'Байе Ньянг
73
Запасные
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
39
Соммарива
Даниэле Соммарива
21
Бергдич
Закария Бергдич
5
Иццо
Армандо Иццо
2
Тамбе
Алласан Тамбе
20
Коста
Тино Коста
69', 90'
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
38
Мандрагора
Роландо Мандрагора
16
Лестьенн
Максим Лестьенн
19
Паволетти
Леонардо Паволетти
90'
Торино
мин
30
Паделли
Даниэле Паделли
90
3
Молинаро
Кристиан Молинаро
90
24
Моретти
Эмилиано Моретти
90
25
Глик
Камиль Глик
90
19
Максимович
Никола Максимович
90
14
Гацци
Алессандро Гацци
90
7
Эль-Каддури
Омар Эль-Каддури
61'
61'
90
94
Бенасси
Марко Бенасси
73
33
Перес
Бруно Перес
81
11
Лопес
Макси Лопес
90
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
49
Запасные
1
Ичасо
Сальвадор Ичасо
12
Кастеллацци
Лука Кастеллацци
36
Дармиан
Маттео Дармиан
18
Янссон
Понтус Янссон
21
Силва
Гастон Силва
20
Вивес
Джузеппе Вивес
15
Гонсалес
Альваро Гонсалес
8
Фарнеруд
Александер Фарнеруд
4
Баша
Мигьен Баша
11
Амаури
Амаури
17
Мартинес
Джозеф Мартинес