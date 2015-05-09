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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Милан
Милан
ван Гинкел 40
Дестро 59
2:1
Матч завершен
Рома
Рим
Тотти 73
Серия А, 35 тур
Серия А,
35 тур
Италия
9 мая 2015, 21:45 МСК
9.05.2015, 21:45 МСК
суббота
Паоло Тальявенто
Паоло Тальявенто
Главный Судья
Составы
Милан
мин
23
Лопес
Диего Лопес
94
31
Антонелли
Лука Антонелли
68
33
Алекс
Алекс
84
29
Палетта
Габриэль Палетта
94
20
Абате
Иньяцио Абате
94
28
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
94
34
Де Йонг
Найджел Де Йонг
94
16
Поли
Андреа Поли
94
21
ван Гинкел
Марко ван Гинкел
40'
40'
94
10
Хонда
Кейсуке Хонда
94
9
Дестро
Маттиа Дестро
59'
59'
74
Запасные
66
Гори
Стефано Гори
32
Аббьяти
Кристиан Аббьяти
25
Бонера
Даниэле Бонера
17
Сапата
Кристиан Сапата
5
Мексес
Филипп Мексес
19
Боккетти
Сальваторе Боккетти
30
Сусо
Сусо
41
Мастальи
Алессандро Мастальи
42
Модич
Андрей Модич
98
Мастур
Хашим Мастур
37
Феличоли
Джанфилиппо Феличоли
11
Паццини
Джампаоло Паццини
Рома
мин
26
Де Санктис
Морган Де Санктис
94
35
Торосидис
Василис Торосидис
94
23
Астори
Давиде Астори
94
44
Манолас
Костас Манолас
94
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
94
27
Жервиньо
Жервиньо
29
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
94
15
Пьянич
Миралем Пьянич
70
4
Наингголан
Раджа Наингголан
94
23
Ибарбо
Сегундо Ибарбо
60
88
Думбия
Сейду Думбия
94
Запасные
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
3
Коул
Эшли Коул
42
Бальдзаретти
Федерико Бальдзаретти
2
Янга-Мбива
Мапу Янга-Мбива
25
Холебас
Хосе Холебас
20
Кейта
Сейду Кейта
48
Учан
Салих Учан
32
Паредес
Леандро Паредес
10
Тотти
Франческо Тотти
73'
8
Льяич
Адем Льяич
7
Итурбе
Хуан Итурбе
96
Санабрия
Антонио Санабрия