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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Парма
Парма
Палладино 9
Хоркера 33
2:2
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Габбиадини 28
Мертенс 72
Серия А, 35 тур
Серия А,
35 тур
Италия
10 мая 2015, 19:00 МСК
10.05.2015, 19:00 МСК
воскресенье
Пьеро Джакомелли
Пьеро Джакомелли
Главный Судья
Составы
Парма
мин
83
Миранте
Антонио Миранте
90
18
Гобби
Массимо Гобби
90
3
Лила
Анди Лила
90
4
Мендеш
Педру Мендеш
90
28
Феддаль
Зухаир Феддаль
90
2
Кассани
Маттиа Кассани
74
23
Ночерино
Антонио Ночерино
90
8
Маури
Хосе Маури
79
17
Палладино
Раффаэле Палладино
9'
9'
90
26
Варела
Сильвестр Варела
90
80
Хоркера
Кристобаль Хоркера
33'
33'
71
Запасные
0
Якобуччи
Алессандро Якобуччи
0
Бертоцци
Риккардо Бертоцци
0
Коста
Андреа Коста
0
Лукарелли
Алессандро Лукарелли
0
Эспозито
Мирко Эспозито
0
Галлоппа
Даниэле Галлоппа
0
Марига
Макдональд Марига
0
Геззаль
Абделькадер Геззаль
0
Лоди
Франческо Лоди
0
Гараслин
Лукаш Гараслин
0
Бро
Жереми Бро
0
Кода
Массимо Кода
Наполи
мин
0
Андухар
Мариано Андухар
90
0
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
0
Энрике
Энрике
90
0
Стринич
Иван Стринич
90
0
Кулибали
Калиду Кулибали
90
0
Гаргано
Вальтер Гаргано
57
0
Гамшик
Марек Гамшик
90
0
Инлер
Гекхан Инлер
75
0
Мертенс
Дрис Мертенс
72'
72'
90
0
Габбиадини
Маноло Габбиадини
28'
28'
90
0
Сапата
Дуван Сапата
52
Запасные
15
Коломбо
Роберто Коломбо
1
Кабрал
Рафаэль Кабрал
11
Маджо
Кристиан Маджо
5
Бритос
Мигель Бритос
31
Гулам
Фаузи Гулам
16
Место
Джандоменико Место
19
Лопес
Давид Лопес
8
Жоржиньо
Жоржиньо
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
7
Кальехон
Хосе Кальехон
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье