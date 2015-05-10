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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Лацио
Рим
Кандрева 7
1:2
Матч завершен
Интер
Милан
Эрнанес 25
Эрнанес 83
Серия А, 35 тур
Серия А,
35 тур
Италия
10 мая 2015, 21:45 МСК
10.05.2015, 21:45 МСК
воскресенье
Давиде Масса
Давиде Масса
Главный Судья
Составы
Лацио
мин
22
Маркетти
Федерико Маркетти
95
26
Раду
Штефан Раду
95
2
Сиани
Микаэль Сиани
95
33
Маурисио
Маурисио
95
8
Баста
Душан Баста
95
7
Андерсон
Фелипе Андерсон
95
20
Билья
Лукас Билья
95
16
Пароло
Марко Пароло
95
6
Маури
Стефано Маури
27
87
Кандрева
Антонио Кандрева
7'
7'
76
11
Клозе
Мирослав Клозе
60
Запасные
1
Бериша
Этрит Бериша
77
Стракоша
Томас Стракоша
17
Перейринья
Бруну Перейринья
5
Брафхайд
Эдсон Брафхайд
39
Каванда
Луис Педро Каванда
18
Джентилетти
Сантьяго Джентилетти
24
Ледесма
Кристиан Ледесма
23
Онази
Огений Онази
32
Катальди
Данило Катальди
9
Джорджевич
Филип Джорджевич
14
Кейта
Бальде Кейта
34
Переа
Брайан Переа
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
95
5
Жуан
Жуан
95
15
Видич
Неманья Видич
95
23
Раноккия
Андреа Раноккия
95
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
68
27
Ковачич
Матео Ковачич
95
18
Медель
Гари Медель
90
88
Эрнанес
Эрнанес
25'
83'
25', 83'
95
13
Гуарин
Фреди Гуарин
46
8
Паласио
Родриго Паласио
95
9
Икарди
Мауро Икарди
95
Запасные
30
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
26
Фелипе
Фелипе
6
Андреолли
Марко Андреолли
3
Сантон
Давиде Сантон
55
Нагатомо
Юто Нагатомо
93
Димарко
Федерико Димарко
91
Шакири
Джердан Шакири
77
Брозович
Марсело Брозович
27
Ньюкури
Ассане Ньюкури
11
Подольски
Лукас Подольски
28
Пушкаш
Георге Пушкаш
97
Бонаццоли
Федерико Бонаццоли