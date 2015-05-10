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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Кьево
Верона
Палоски 9
Пеллисьер 40
2:2
Матч завершен
Верона
Верона
Хуанито 20
Тони 26
Серия А, 35 тур
Серия А,
35 тур
Италия
10 мая 2015, 13:30 МСК
10.05.2015, 13:30 МСК
воскресенье
Никола Риццоли
Никола Риццоли
Главный Судья
Составы
Кьево
мин
1
Биццарри
Альбано Биццарри
90
3
Дайнелли
Дарио Дайнелли
90
12
Цесар
Боштьян Цесар
90
34
Бираги
Кристиано Бираги
84
13
Иско
Мариано Иско
90
23
Бирса
Вальтер Бирса
59
8
Радованович
Иван Радованович
90
56
Хетемай
Перпарим Хетемай
13
24
Скелотто
Эсекьель Скелотто
90
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
40'
40'
90
43
Палоски
Альберто Палоски
9'
9'
90
Запасные
25
Барди
Франческо Барди
90
Секулин
Андреа Секулин
5
Гамберини
Алессандро Гамберини
20
Сардо
Дженнаро Сардо
21
Фрей
Николас Фрей
18
Фетфацидис
Йоаннис Фетфацидис
14
Кофи
Исаак Кофи
10
Кристиансен
Андерс Кристиансен
11
Ваюши
Армандо Ваюши
19
Ботта
Рубен Ботта
9
Поцци
Никола Поцци
69
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
Верона
мин
8
Оббади
Мунир Оббади
90
1
Рафаэль
Рафаэль
90
33
Агостини
Алессандро Агостини
90
18
Морас
Вангелис Морас
90
3
Пизано
Эрос Пизано
90
2
Родригес
Гильермо Родригес
90
21
Хуанито
Хуанито
20'
20'
67
10
Халлфредссон
Эмил Халлфредссон
66
77
Тахцидис
Панайотис Тахцидис
90
9
Тони
Лука Тони
26'
26'
90
11
Янкович
Бошко Янкович
90
Запасные
22
Бенусси
Франческо Бенусси
95
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
4
Маркес
Рафаэль Маркес
5
Соренсен
Фредерик Соренсен
71
Мартич
Иван Мартич
20
Христодулопулос
Лазарос Христодулопулос
27
Валоти
Маттиа Валоти
30
Кампаньяро
Густаво Кампаньяро
7
Савиола
Хавьер Савиола
17
Лопес
Николас Лопес
93
Фарес
Мохаммед Фарес
70
Фернандиньо
Фернандиньо