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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Верона
Верона
0:1
Матч завершен
Удинезе
Удине
Ди Натале 62
Серия А, 34 тур
Серия А,
34 тур
Италия
3 мая 2015, 16:00 МСК
3.05.2015, 16:00 МСК
воскресенье
Анджело Червеллера
Анджело Червеллера
Главный Судья
Составы
Верона
мин
8
Оббади
Мунир Оббади
77
22
Бенусси
Франческо Бенусси
90
4
Маркес
Рафаэль Маркес
90
18
Морас
Вангелис Морас
90
3
Пизано
Эрос Пизано
90
19
Греко
Леандро Греко
90
77
Тахцидис
Панайотис Тахцидис
90
26
Сала
Джакопо Сала
90
9
Тони
Лука Тони
90
11
Янкович
Бошко Янкович
77
17
Лопес
Николас Лопес
63
Запасные
61
Феррари
Лоренцо Феррари
95
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
33
Агостини
Алессандро Агостини
28
Бривио
Давиде Бривио
5
Соренсен
Фредерик Соренсен
71
Мартич
Иван Мартич
25
Маркес Пинто
Рафаэль Маркес Пинто
20
Христодулопулос
Лазарос Христодулопулос
30
Кампаньяро
Густаво Кампаньяро
7
Савиола
Хавьер Савиола
93
Фарес
Мохаммед Фарес
70
Фернандиньо
Фернандиньо
Удинезе
мин
31
Карнезис
Орестис Карнезис
90
5
Данило
Данило
90
18
Бубнич
Игор Бубнич
90
89
Пирис
Иван Пирис
90
66
Пинци
Джампьеро Пинци
90
33
Коне
Панайотис Коне
71
3
Аллан
Аллан
90
27
Видмер
Силвэн Видмер
90
19
Гильерме
Гильерме
90
77
Теро
Сирил Теро
88
9
Перица
Стипе Перица
59
Запасные
45
Перисан
Самуэле Перисан
22
Скуффет
Симоне Скуффет
75
Арто
Томас Арто
50
Копполаро
Мауро Копполаро
26
Паскуале
Джиованни Паскуале
34
Силва
Габриэль Силва
8
Фернандеш
Бруну Фернандеш
0
Хальберг
Мелькер Хальберг
10
Ди Натале
Антонио Ди Натале
62'
82
Геихо
Алекс Геихо
94
Агирре
Родриго Агирре