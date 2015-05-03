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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Наполи
Неаполь
Гамшик 70
Игуаин 74
Габбиадини 76
3:0
Матч завершен
Милан
Милан
Серия А, 34 тур
Серия А,
34 тур
Италия
3 мая 2015, 21:45 МСК
3.05.2015, 21:45 МСК
воскресенье
Паоло Сильвио Маццолени
Паоло Сильвио Маццолени
Главный Судья
Составы
Наполи
мин
45
Андухар
Мариано Андухар
92
31
Гулам
Фаузи Гулам
92
33
Альбиоль
Рауль Альбиоль
92
5
Бритос
Мигель Бритос
92
11
Маджо
Кристиан Маджо
92
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
69
19
Лопес
Давид Лопес
82
8
Жоржиньо
Жоржиньо
55
17
Гамшик
Марек Гамшик
70'
70'
92
7
Кальехон
Хосе Кальехон
92
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
74'
74'
92
Запасные
1
Кабрал
Рафаэль Кабрал
15
Коломбо
Роберто Коломбо
4
Энрике
Энрике
17
Стринич
Иван Стринич
26
Кулибали
Калиду Кулибали
96
Луперто
Себастьяно Луперто
77
Гаргано
Вальтер Гаргано
88
Инлер
Гекхан Инлер
16
Место
Джандоменико Место
14
Мертенс
Дрис Мертенс
11
Габбиадини
Маноло Габбиадини
76'
91
Сапата
Дуван Сапата
Милан
мин
23
Лопес
Диего Лопес
92
29
Палетта
Габриэль Палетта
92
33
Алекс
Алекс
92
19
Боккетти
Сальваторе Боккетти
61
2
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
92
28
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
83
34
Де Йонг
Найджел Де Йонг
92
16
Поли
Андреа Поли
92
21
ван Гинкел
Марко ван Гинкел
92
10
Хонда
Кейсуке Хонда
92
9
Дестро
Маттиа Дестро
57
Запасные
32
Аббьяти
Кристиан Аббьяти
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
25
Бонера
Даниэле Бонера
17
Сапата
Кристиан Сапата
81
Дзаккардо
Кристиан Дзаккардо
14
Альбертацци
Микеланжело Альбертацци
37
Феличоли
Джанфилиппо Феличоли
38
Гамарра
Себастьян Гамарра
11
Паццини
Джампаоло Паццини
22
Черчи
Алессио Черчи
38
Ди Мольфетта
Давиде Ди Мольфетта