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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Сампдория
Генуя
0:1
Матч завершен
Ювентус
Турин
Видаль 32
Серия А, 34 тур
Серия А,
34 тур
Италия
2 мая 2015, 19:00 МСК
2.05.2015, 19:00 МСК
суббота
Паоло Валери
Паоло Валери
Главный Судья
Составы
Сампдория
мин
2
Вивиано
Эмилиано Вивиано
90
3
Месба
Джамел Месба
36
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
90
26
Сильвестре
Матиас Сильвестре
90
5
Романьоли
Алессио Романьоли
90
17
Паломбо
Анджело Паломбо
90
21
Сориано
Роберто Сориано
90
14
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
72
22
Риццо
Лука Риццо
54
99
Это'О
Самуэль Это'О
90
24
Муриэль
Луис Муриэль
90
Запасные
88
Фрисон
Альберто Фрисон
16
Ромеро
Серхио Ромеро
25
Кода
Андреа Кода
19
Реджини
Васко Реджини
86
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
6
Муньос
Эсекьель Муньос
32
Маркьонни
Марко Маркьонни
6
Дункан
Альфред Дункан
9
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука
18
Бергессио
Гонсало Бергессио
27
Джорджевич
Лука Джорджевич
77
Вшолек
Павел Вшолек
Ювентус
мин
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
15
Барцальи
Андреа Барцальи
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
90
23
Видаль
Артуро Видаль
32'
32'
90
8
Маркизио
Клаудио Маркизио
90
20
Падоин
Симоне Падоин
90
37
Перейра
Роберто Перейра
73
27
Стураро
Стефано Стураро
90
10
Тевес
Карлос Тевес
72
14
Льоренте
Фернандо Льоренте
80
Запасные
30
Сторари
Марко Сторари
77
Аудеро
Эмиль Аудеро
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
5
Огбонна
Анжело Огбонна
17
Де Челье
Паоло Де Челье
21
Пирло
Андреа Пирло
7
Пепе
Симоне Пепе
39
Марроне
Лука Марроне
2
Ромуло
Ромуло
32
Матри
Алессандро Матри
9
Мората
Альваро Мората
11
Коман
Кингсли Коман