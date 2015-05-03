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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Рома
Рим
Думбия 35
Флоренци 90
2:0
Матч завершен
Дженоа
Генуя
Серия А, 34 тур
Серия А,
34 тур
Италия
3 мая 2015, 13:30 МСК
3.05.2015, 13:30 МСК
воскресенье
Антонио Дамато
Антонио Дамато
Главный Судья
Составы
Рома
мин
26
Де Санктис
Морган Де Санктис
94
35
Торосидис
Василис Торосидис
94
23
Астори
Давиде Астори
94
44
Манолас
Костас Манолас
94
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
90'
90'
94
27
Жервиньо
Жервиньо
94
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
94
15
Пьянич
Миралем Пьянич
71
4
Наингголан
Раджа Наингголан
94
23
Ибарбо
Сегундо Ибарбо
86
88
Думбия
Сейду Думбия
35'
35'
59
Запасные
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
3
Коул
Эшли Коул
42
Бальдзаретти
Федерико Бальдзаретти
2
Янга-Мбива
Мапу Янга-Мбива
25
Холебас
Хосе Холебас
48
Учан
Салих Учан
32
Паредес
Леандро Паредес
52
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
10
Тотти
Франческо Тотти
8
Льяич
Адем Льяич
7
Итурбе
Хуан Итурбе
53
Верде
Даниэле Верде
Дженоа
мин
1
Перин
Маттиа Перин
94
2
Тамбе
Алласан Тамбе
46
4
Де Майо
Себастьян Де Майо
94
5
Иццо
Армандо Иццо
94
14
Ронкалья
Факундо Ронкалья
94
21
Бергдич
Закария Бергдич
94
91
Бертолаччи
Андреа Бертолаччи
72
33
Куцка
Юрай Куцка
94
88
Ринкон
Томас Ринкон
94
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
58
11
Ньянг
М'Байе Ньянг
94
Запасные
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
39
Соммарива
Даниэле Соммарива
20
Коста
Тино Коста
24
Фальке
Яго Фальке
21
Эденилсон
Эденилсон
38
Мандрагора
Роландо Мандрагора
9
Боррьелло
Марко Боррьелло
16
Лестьенн
Максим Лестьенн
19
Паволетти
Леонардо Паволетти