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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Торино
Турин
0:1
Матч завершен
Эмполи
Эмполи
Паделли 3
Серия А, 34 тур
Серия А,
34 тур
Италия
6 мая 2015, 16:00 МСК
6.05.2015, 16:00 МСК
среда
Дино Томмази
Дино Томмази
Главный Судья
Составы
Торино
мин
30
Паделли
Даниэле Паделли
3'
3'
90
3
Молинаро
Кристиан Молинаро
55
24
Моретти
Эмилиано Моретти
90
36
Дармиан
Маттео Дармиан
90
25
Глик
Камиль Глик
90
19
Максимович
Никола Максимович
90
15
Гонсалес
Альваро Гонсалес
90
14
Гацци
Алессандро Гацци
90
7
Эль-Каддури
Омар Эль-Каддури
77
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
90
17
Мартинес
Джозеф Мартинес
57
Запасные
1
Ичасо
Сальвадор Ичасо
12
Кастеллацци
Лука Кастеллацци
5
Бово
Чезаре Бово
18
Янссон
Понтус Янссон
21
Силва
Гастон Силва
8
Фарнеруд
Александер Фарнеруд
94
Бенасси
Марко Бенасси
4
Баша
Мигьен Баша
33
Перес
Бруно Перес
11
Лопес
Макси Лопес
11
Амаури
Амаури
Эмполи
мин
33
Сепе
Луиджи Сепе
90
24
Ругани
Даниэле Ругани
90
23
Хюсай
Эльсеид Хюсай
90
21
Мариу Руй
Мариу Руй
90
19
Барба
Федерико Барба
90
27
Зелински
Петр Зелински
63
8
Сапонара
Риккардо Сапонара
90
88
Весино
Матиас Весино
71
6
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
90
7
Маккароне
Массимо Маккароне
75
20
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли
90
Запасные
16
Биджери
Маттео Биджери
28
Басси
Давиде Басси
2
Лорини
Венсан Лорини
50
Сомма
Микеле Сомма
30
Джеминьяни
Андреа Джеминьяни
11
Кроче
Даниэле Кроче
8
Синьорелли
Франко Синьорелли
14
Диуссе
Ассане Диуссе
10
Тавано
Франческо Тавано
9
Мчедлидзе
Леван Мчедлидзе
15
Пью
Алессандро Пью