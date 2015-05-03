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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Интер
Милан
0:0
Матч завершен
Кьево
Верона
Серия А, 34 тур
Серия А,
34 тур
Италия
3 мая 2015, 16:00 МСК
3.05.2015, 16:00 МСК
воскресенье
Марко Гуида
Марко Гуида
Главный Судья
Составы
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
15
Видич
Неманья Видич
90
23
Раноккия
Андреа Раноккия
90
5
Жуан
Жуан
90
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
90
13
Гуарин
Фреди Гуарин
90
18
Медель
Гари Медель
90
88
Эрнанес
Эрнанес
64
77
Брозович
Марсело Брозович
53
8
Паласио
Родриго Паласио
77
9
Икарди
Мауро Икарди
90
Запасные
30
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
26
Фелипе
Фелипе
3
Сантон
Давиде Сантон
55
Нагатомо
Юто Нагатомо
93
Димарко
Федерико Димарко
20
Оби
Жоэль Оби
91
Шакири
Джердан Шакири
10
Ковачич
Матео Ковачич
27
Ньюкури
Ассане Ньюкури
11
Подольски
Лукас Подольски
28
Пушкаш
Георге Пушкаш
97
Бонаццоли
Федерико Бонаццоли
Кьево
мин
1
Биццарри
Альбано Биццарри
90
3
Дайнелли
Дарио Дайнелли
60
12
Цесар
Боштьян Цесар
90
21
Фрей
Николас Фрей
8
13
Иско
Мариано Иско
90
8
Радованович
Иван Радованович
90
56
Хетемай
Перпарим Хетемай
57
24
Скелотто
Эсекьель Скелотто
90
10
Кристиансен
Андерс Кристиансен
90
43
Палоски
Альберто Палоски
90
69
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
90
Запасные
25
Барди
Франческо Барди
90
Секулин
Андреа Секулин
5
Гамберини
Алессандро Гамберини
20
Сардо
Дженнаро Сардо
34
Бираги
Кристиано Бираги
23
Бирса
Вальтер Бирса
18
Фетфацидис
Йоаннис Фетфацидис
14
Кофи
Исаак Кофи
11
Ваюши
Армандо Ваюши
19
Ботта
Рубен Ботта
9
Поцци
Никола Поцци
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер