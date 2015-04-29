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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
0:3
Матч завершен
Рома
Рим
Думбия 6
Флоренци 27
Пьянич 74
Серия А, 33 тур
Серия А,
33 тур
Италия
29 апр. 2015, 21:45 МСК
29.04.2015, 21:45 МСК
среда
Паоло Сильвио Маццолени
Паоло Сильвио Маццолени
Главный Судья
Составы
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
3
Лонги
Алессандро Лонги
90
28
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
31
Пелузо
Федерико Пелузо
90
15
Ачерби
Франческо Ачерби
90
33
Бриги
Маттео Бриги
77
7
Миссироли
Симоне Миссироли
90
19
Таидер
Сафир Таидер
90
83
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
72
99
Флоккари
Сержио Флоккари
53
17
Сансоне
Никола Сансоне
90
Запасные
1
Помини
Альберто Помини
79
Пеголо
Джанлука Пеголо
20
Бьянко
Паоло Бьянко
14
Натали
Чезаре Натали
21
Фонтанези
Леонардо Фонтанези
8
Бьондини
Давиде Бьондини
6
Чибса
Раман Чибса
27
Бенуччи
Лоренцо Бенуччи
29
Манделли
Андреа Манделли
10
Дзадза
Симоне Дзадза
7
Лазаревич
Деян Лазаревич
32
Серени
Марселло Серени
Рома
мин
26
Де Санктис
Морган Де Санктис
90
35
Торосидис
Василис Торосидис
90
23
Астори
Давиде Астори
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
27'
27'
80
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
15
Пьянич
Миралем Пьянич
74'
74'
86
4
Наингголан
Раджа Наингголан
90
27
Жервиньо
Жервиньо
90
23
Ибарбо
Сегундо Ибарбо
90
88
Думбия
Сейду Думбия
6'
6'
68
Запасные
1
Лобонц
Богдан Лобонц
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
3
Коул
Эшли Коул
42
Бальдзаретти
Федерико Бальдзаретти
2
Янга-Мбива
Мапу Янга-Мбива
33
Сполли
Николас Сполли
20
Кейта
Сейду Кейта
48
Учан
Салих Учан
32
Паредес
Леандро Паредес
10
Тотти
Франческо Тотти
7
Итурбе
Хуан Итурбе
53
Верде
Даниэле Верде