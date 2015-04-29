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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Лацио
Рим
Пароло 10
Клозе 13
Кандрева 16
Кейта 81
4:0
Матч завершен
Парма
Парма
Серия А, 33 тур
Серия А,
33 тур
Италия
29 апр. 2015, 21:45 МСК
29.04.2015, 21:45 МСК
среда
Джанпаоло Кальварезе
Джанпаоло Кальварезе
Главный Судья
Составы
Лацио
мин
22
Маркетти
Федерико Маркетти
90
8
Баста
Душан Баста
90
2
Сиани
Микаэль Сиани
90
26
Раду
Штефан Раду
73
33
Маурисио
Маурисио
90
87
Кандрева
Антонио Кандрева
16'
16'
90
19
Лулич
Сенад Лулич
90
16
Пароло
Марко Пароло
10'
10'
90
7
Андерсон
Фелипе Андерсон
64
32
Катальди
Данило Катальди
90
11
Клозе
Мирослав Клозе
13'
13'
79
Запасные
77
Стракоша
Томас Стракоша
1
Бериша
Этрит Бериша
13
Конко
Абдулай Конко
5
Брафхайд
Эдсон Брафхайд
39
Каванда
Луис Педро Каванда
85
Новаретти
Диего Новаретти
24
Ледесма
Кристиан Ледесма
6
Маури
Стефано Маури
70
Айкономидис
Кристофер Айкономидис
9
Джорджевич
Филип Джорджевич
14
Кейта
Бальде Кейта
81'
34
Переа
Брайан Переа
Парма
мин
83
Миранте
Антонио Миранте
90
18
Гобби
Массимо Гобби
90
6
Лукарелли
Алессандро Лукарелли
90
3
Лила
Анди Лила
90
4
Мендеш
Педру Мендеш
90
2
Кассани
Маттиа Кассани
61
23
Ночерино
Антонио Ночерино
90
21
Лоди
Франческо Лоди
75
17
Палладино
Раффаэле Палладино
90
26
Варела
Сильвестр Варела
90
10
Бельфодиль
Исхак Бельфодиль
90
Запасные
91
Байза
Павол Байза
22
Якобуччи
Алессандро Якобуччи
27
Сантакроче
Фабиано Сантакроче
31
Марига
Макдональд Марига
5
Геззаль
Абделькадер Геззаль
8
Маури
Хосе Маури
88
Кода
Массимо Кода
80
Хоркера
Кристобаль Хоркера