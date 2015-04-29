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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Милан
Милан
Мексес 66
1:3
Матч завершен
Дженоа
Генуя
Бертолаччи 37
Ньянг 49
Фальке 90
Серия А, 33 тур
Серия А,
33 тур
Италия
29 апр. 2015, 21:45 МСК
29.04.2015, 21:45 МСК
среда
Пьеро Джакомелли
Пьеро Джакомелли
Главный Судья
Составы
Милан
мин
23
Лопес
Диего Лопес
90
13
Рами
Адиль Рами
90
5
Мексес
Филипп Мексес
66'
66'
90
2
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
81
20
Абате
Иньяцио Абате
90
34
Де Йонг
Найджел Де Йонг
90
28
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
90
10
Хонда
Кейсуке Хонда
54
21
ван Гинкел
Марко ван Гинкел
90
7
Менез
Жереми Менез
90
22
Черчи
Алессио Черчи
90
Запасные
32
Аббьяти
Кристиан Аббьяти
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
25
Бонера
Даниэле Бонера
17
Сапата
Кристиан Сапата
81
Дзаккардо
Кристиан Дзаккардо
19
Боккетти
Сальваторе Боккетти
14
Альбертацци
Микеланжело Альбертацци
4
Мунтари
Салли Мунтари
16
Поли
Андреа Поли
11
Паццини
Джампаоло Паццини
9
Дестро
Маттиа Дестро
38
Ди Мольфетта
Давиде Ди Мольфетта
Дженоа
мин
1
Перин
Маттиа Перин
90
8
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
14
Ронкалья
Факундо Ронкалья
90
21
Бергдич
Закария Бергдич
81
5
Иццо
Армандо Иццо
90
91
Бертолаччи
Андреа Бертолаччи
37'
37'
90
88
Ринкон
Томас Ринкон
90
5
Коста
Тино Коста
60
24
Фальке
Яго Фальке
90'
90'
90
21
Эденилсон
Эденилсон
90
11
Ньянг
М'Байе Ньянг
49'
49'
85
Запасные
39
Соммарива
Даниэле Соммарива
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
15
Марчезе
Джиованни Марчезе
4
Де Майо
Себастьян Де Майо
2
Тамбе
Алласан Тамбе
33
Куцка
Юрай Куцка
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
38
Мандрагора
Роландо Мандрагора
9
Боррьелло
Марко Боррьелло
16
Лестьенн
Максим Лестьенн
19
Паволетти
Леонардо Паволетти