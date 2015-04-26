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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Верона
Верона
Хуанито 30
Тони 63
Тони 71
3:2
Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
Морас 30
Флоро Флорес 89
Серия А, 32 тур
Серия А,
32 тур
Италия
26 апр. 2015, 16:00 МСК
26.04.2015, 16:00 МСК
воскресенье
Даниэле Киффи
Даниэле Киффи
Главный Судья
Составы
Верона
мин
8
Оббади
Мунир Оббади
90
1
Рафаэль
Рафаэль
90
33
Агостини
Алессандро Агостини
90
4
Маркес
Рафаэль Маркес
90
18
Морас
Вангелис Морас
30'
30'
90
3
Пизано
Эрос Пизано
90
21
Хуанито
Хуанито
30'
30'
90
19
Греко
Леандро Греко
90
26
Сала
Джакопо Сала
83
9
Тони
Лука Тони
63'
71'
63', 71'
90
11
Янкович
Бошко Янкович
14
Запасные
22
Бенусси
Франческо Бенусси
28
Бривио
Давиде Бривио
5
Соренсен
Фредерик Соренсен
2
Родригес
Гильермо Родригес
71
Мартич
Иван Мартич
20
Христодулопулос
Лазарос Христодулопулос
77
Тахцидис
Панайотис Тахцидис
27
Валоти
Маттиа Валоти
30
Кампаньяро
Густаво Кампаньяро
7
Савиола
Хавьер Савиола
70
Фернандиньо
Фернандиньо
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
7
Лазаревич
Деян Лазаревич
58
3
Лонги
Алессандро Лонги
58
28
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
31
Пелузо
Федерико Пелузо
90
15
Ачерби
Франческо Ачерби
90
8
Бьондини
Давиде Бьондини
90
7
Миссироли
Симоне Миссироли
90
10
Дзадза
Симоне Дзадза
90
17
Сансоне
Никола Сансоне
73
25
Берарди
Доменико Берарди
90
Запасные
79
Пеголо
Джанлука Пеголо
1
Помини
Альберто Помини
20
Бьянко
Паоло Бьянко
14
Натали
Чезаре Натали
21
Фонтанези
Леонардо Фонтанези
33
Бриги
Маттео Бриги
19
Таидер
Сафир Таидер
6
Чибса
Раман Чибса
18
Альхассан
Абас Альхассан
83
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
89'
99
Флоккари
Сержио Флоккари
32
Серени
Марселло Серени