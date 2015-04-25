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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Интер
Милан
Эрнанес 15
Икарди 88
2:1
Матч завершен
Рома
Рим
Наингголан 63
Серия А, 32 тур
Серия А,
32 тур
Италия
25 апр. 2015, 21:45 МСК
25.04.2015, 21:45 МСК
суббота
Даниэле Орсато
Даниэле Орсато
Главный Судья
Составы
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
94
5
Жуан
Жуан
94
15
Видич
Неманья Видич
94
23
Раноккия
Андреа Раноккия
94
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
94
77
Брозович
Марсело Брозович
71
13
Гуарин
Фреди Гуарин
78
88
Эрнанес
Эрнанес
15'
15'
94
27
Ньюкури
Ассане Ньюкури
86
8
Паласио
Родриго Паласио
94
9
Икарди
Мауро Икарди
88'
88'
94
Запасные
30
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
26
Фелипе
Фелипе
3
Сантон
Давиде Сантон
55
Нагатомо
Юто Нагатомо
93
Димарко
Федерико Димарко
20
Оби
Жоэль Оби
91
Шакири
Джердан Шакири
10
Ковачич
Матео Ковачич
96
Палацци
Андреа Палацци
11
Подольски
Лукас Подольски
28
Пушкаш
Георге Пушкаш
97
Бонаццоли
Федерико Бонаццоли
Рома
мин
26
Де Санктис
Морган Де Санктис
94
25
Холебас
Хосе Холебас
94
2
Янга-Мбива
Мапу Янга-Мбива
94
44
Манолас
Костас Манолас
94
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
94
27
Жервиньо
Жервиньо
94
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
89
15
Пьянич
Миралем Пьянич
77
4
Наингголан
Раджа Наингголан
63'
63'
94
23
Ибарбо
Сегундо Ибарбо
94
10
Тотти
Франческо Тотти
52
Запасные
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
3
Коул
Эшли Коул
42
Бальдзаретти
Федерико Бальдзаретти
35
Торосидис
Василис Торосидис
33
Сполли
Николас Сполли
20
Кейта
Сейду Кейта
48
Учан
Салих Учан
32
Паредес
Леандро Паредес
88
Думбия
Сейду Думбия
8
Льяич
Адем Льяич
7
Итурбе
Хуан Итурбе
53
Верде
Даниэле Верде