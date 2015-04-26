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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Торино
Турин
Дармиан 45
Квальярелла 57
2:1
Матч завершен
Ювентус
Турин
Пирло 35
Серия А, 32 тур
Серия А,
32 тур
Италия
26 апр. 2015, 16:00 МСК
26.04.2015, 16:00 МСК
воскресенье
Паоло Тальявенто
Паоло Тальявенто
Главный Судья
Составы
Торино
мин
30
Паделли
Даниэле Паделли
90
24
Моретти
Эмилиано Моретти
90
36
Дармиан
Маттео Дармиан
45'
45'
82
25
Глик
Камиль Глик
90
19
Максимович
Никола Максимович
90
14
Гацци
Алессандро Гацци
90
7
Эль-Каддури
Омар Эль-Каддури
90
94
Бенасси
Марко Бенасси
72
33
Перес
Бруно Перес
90
11
Лопес
Макси Лопес
61
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
57'
57'
90
Запасные
12
Кастеллацци
Лука Кастеллацци
1
Ичасо
Сальвадор Ичасо
3
Молинаро
Кристиан Молинаро
5
Бово
Чезаре Бово
18
Янссон
Понтус Янссон
21
Силва
Гастон Силва
20
Вивес
Джузеппе Вивес
15
Гонсалес
Альваро Гонсалес
8
Фарнеруд
Александер Фарнеруд
4
Баша
Мигьен Баша
11
Амаури
Амаури
17
Мартинес
Джозеф Мартинес
Ювентус
мин
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
5
Огбонна
Анжело Огбонна
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
90
21
Пирло
Андреа Пирло
35'
35'
90
23
Видаль
Артуро Видаль
90
20
Падоин
Симоне Падоин
86
37
Перейра
Роберто Перейра
78
27
Стураро
Стефано Стураро
90
32
Матри
Алессандро Матри
90
9
Мората
Альваро Мората
65
Запасные
34
Рубиньо
Рубиньо
30
Сторари
Марко Сторари
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
15
Барцальи
Андреа Барцальи
17
Де Челье
Паоло Де Челье
7
Пепе
Симоне Пепе
39
Марроне
Лука Марроне
10
Тевес
Карлос Тевес
14
Льоренте
Фернандо Льоренте
11
Коман
Кингсли Коман