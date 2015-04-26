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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Лацио
Рим
Клозе 45
1:1
Матч завершен
Кьево
Верона
Палоски 75
Серия А, 32 тур
Серия А,
32 тур
Италия
26 апр. 2015, 16:00 МСК
26.04.2015, 16:00 МСК
воскресенье
Дино Томмази
Дино Томмази
Главный Судья
Составы
Лацио
мин
22
Маркетти
Федерико Маркетти
90
8
Баста
Душан Баста
90
26
Раду
Штефан Раду
90
85
Новаретти
Диего Новаретти
90
33
Маурисио
Маурисио
90
24
Ледесма
Кристиан Ледесма
90
87
Кандрева
Антонио Кандрева
90
19
Лулич
Сенад Лулич
82
7
Андерсон
Фелипе Андерсон
90
23
Онази
Огений Онази
86
11
Клозе
Мирослав Клозе
45'
45'
60
Запасные
77
Стракоша
Томас Стракоша
1
Бериша
Этрит Бериша
2
Сиани
Микаэль Сиани
13
Конко
Абдулай Конко
5
Брафхайд
Эдсон Брафхайд
10
Эдерсон
Эдерсон
70
Айкономидис
Кристофер Айкономидис
14
Кейта
Бальде Кейта
34
Переа
Брайан Переа
Кьево
мин
1
Биццарри
Альбано Биццарри
90
3
Дайнелли
Дарио Дайнелли
64
12
Цесар
Боштьян Цесар
90
87
Жуканович
Эрвин Жуканович
46
21
Фрей
Николас Фрей
90
13
Иско
Мариано Иско
90
8
Радованович
Иван Радованович
90
56
Хетемай
Перпарим Хетемай
90
24
Скелотто
Эсекьель Скелотто
90
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
75
43
Палоски
Альберто Палоски
75'
75'
90
Запасные
90
Секулин
Андреа Секулин
25
Барди
Франческо Барди
5
Гамберини
Алессандро Гамберини
20
Сардо
Дженнаро Сардо
34
Бираги
Кристиано Бираги
18
Фетфацидис
Йоаннис Фетфацидис
14
Кофи
Исаак Кофи
10
Кристиансен
Андерс Кристиансен
11
Ваюши
Армандо Ваюши
19
Ботта
Рубен Ботта
9
Поцци
Никола Поцци