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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
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Матч завершен
Кьево
Верона
Пеллисьер 39
1:1
Матч завершен
Удинезе
Удине
Цесар 71
Серия А, 31 тур
Серия А,
31 тур
Италия
19 апр. 2015, 16:00 МСК
19.04.2015, 16:00 МСК
воскресенье
Давиде Масса
Давиде Масса
Главный Судья
Составы
Кьево
мин
1
Биццарри
Альбано Биццарри
90
3
Дайнелли
Дарио Дайнелли
90
12
Цесар
Боштьян Цесар
71'
71'
90
87
Жуканович
Эрвин Жуканович
90
21
Фрей
Николас Фрей
90
13
Иско
Мариано Иско
90
23
Бирса
Вальтер Бирса
70
8
Радованович
Иван Радованович
90
56
Хетемай
Перпарим Хетемай
90
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
39'
39'
60
69
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
66
Запасные
90
Секулин
Андреа Секулин
25
Барди
Франческо Барди
5
Гамберини
Алессандро Гамберини
20
Сардо
Дженнаро Сардо
34
Бираги
Кристиано Бираги
18
Фетфацидис
Йоаннис Фетфацидис
24
Скелотто
Эсекьель Скелотто
14
Кофи
Исаак Кофи
10
Кристиансен
Андерс Кристиансен
11
Ваюши
Армандо Ваюши
19
Ботта
Рубен Ботта
43
Палоски
Альберто Палоски
Удинезе
мин
31
Карнезис
Орестис Карнезис
90
26
Паскуале
Джиованни Паскуале
90
5
Данило
Данило
90
18
Бубнич
Игор Бубнич
61
89
Пирис
Иван Пирис
90
66
Пинци
Джампьеро Пинци
90
33
Коне
Панайотис Коне
90
3
Аллан
Аллан
90
8
Фернандеш
Бруну Фернандеш
46
27
Видмер
Силвэн Видмер
90
77
Теро
Сирил Теро
74
Запасные
22
Скуффет
Симоне Скуффет
97
Мерет
Алекс Мерет
50
Копполаро
Мауро Копполаро
7
Агьеманг-Баду
Эммануэль Агьеманг-Баду
34
Силва
Габриэль Силва
13
Сапата
Алексис Сапата
21
Хальберг
Мелькер Хальберг
10
Ди Натале
Антонио Ди Натале
82
Геихо
Алекс Геихо
94
Агирре
Родриго Агирре
9
Перица
Стипе Перица