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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
Берарди 45
1:1
Матч завершен
Торино
Турин
Квальярелла 58
Серия А, 31 тур
Серия А,
31 тур
Италия
19 апр. 2015, 13:30 МСК
19.04.2015, 13:30 МСК
воскресенье
Джанпаоло Кальварезе
Джанпаоло Кальварезе
Главный Судья
Составы
Сассуоло
мин
7
Лазаревич
Деян Лазаревич
90
47
Консильи
Андреа Консильи
90
3
Лонги
Алессандро Лонги
90
28
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
31
Пелузо
Федерико Пелузо
90
15
Ачерби
Франческо Ачерби
90
33
Бриги
Маттео Бриги
90
19
Таидер
Сафир Таидер
62
83
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
71
10
Дзадза
Симоне Дзадза
90
25
Берарди
Доменико Берарди
45'
45'
81
Запасные
86
Челесте
Джанмарко Челесте
1
Помини
Альберто Помини
20
Бьянко
Паоло Бьянко
54
Казелли
Лоренцо Казелли
21
Фонтанези
Леонардо Фонтанези
8
Бьондини
Давиде Бьондини
6
Чибса
Раман Чибса
99
Флоккари
Сержио Флоккари
17
Сансоне
Никола Сансоне
Торино
мин
30
Паделли
Даниэле Паделли
90
3
Молинаро
Кристиан Молинаро
54
24
Моретти
Эмилиано Моретти
90
36
Дармиан
Маттео Дармиан
90
5
Бово
Чезаре Бово
90
25
Глик
Камиль Глик
90
20
Вивес
Джузеппе Вивес
90
8
Фарнеруд
Александер Фарнеруд
90
94
Бенасси
Марко Бенасси
70
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
58'
58'
90
17
Мартинес
Джозеф Мартинес
54
Запасные
12
Кастеллацци
Лука Кастеллацци
1
Ичасо
Сальвадор Ичасо
18
Янссон
Понтус Янссон
19
Максимович
Никола Максимович
15
Гонсалес
Альваро Гонсалес
14
Гацци
Алессандро Гацци
4
Баша
Мигьен Баша
33
Перес
Бруно Перес
11
Лопес
Макси Лопес
11
Амаури
Амаури