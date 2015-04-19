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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Эмполи
Эмполи
Маккароне 32
Тонелли 45
2:2
Матч завершен
Парма
Парма
Лоди 19
Бельфодиль 73
Серия А, 31 тур
Серия А,
31 тур
Италия
19 апр. 2015, 16:00 МСК
19.04.2015, 16:00 МСК
воскресенье
Фабрицио Паскуа
Фабрицио Паскуа
Главный Судья
Составы
Эмполи
мин
33
Сепе
Луиджи Сепе
90
11
Кроче
Даниэле Кроче
90
24
Ругани
Даниэле Ругани
90
2
Лорини
Венсан Лорини
90
26
Тонелли
Лоренцо Тонелли
45'
45'
90
21
Мариу Руй
Мариу Руй
90
8
Сапонара
Риккардо Сапонара
90
88
Весино
Матиас Весино
78
6
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
64
7
Маккароне
Массимо Маккароне
32'
32'
90
20
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли
83
Запасные
1
Пульези
Маурицио Пульези
28
Басси
Давиде Басси
23
Хюсай
Эльсеид Хюсай
19
Барба
Федерико Барба
50
Сомма
Микеле Сомма
27
Зелински
Петр Зелински
25
Брилланте
Джошуа Брилланте
8
Синьорелли
Франко Синьорелли
14
Диуссе
Ассане Диуссе
10
Тавано
Франческо Тавано
9
Мчедлидзе
Леван Мчедлидзе
Парма
мин
83
Миранте
Антонио Миранте
90
18
Гобби
Массимо Гобби
90
15
Коста
Андреа Коста
90
3
Лила
Анди Лила
69
28
Феддаль
Зухаир Феддаль
90
2
Кассани
Маттиа Кассани
90
21
Лоди
Франческо Лоди
19'
19'
54
8
Маури
Хосе Маури
90
5
Геззаль
Абделькадер Геззаль
90
88
Кода
Массимо Кода
90
26
Варела
Сильвестр Варела
90
Запасные
22
Якобуччи
Алессандро Якобуччи
91
Байза
Павол Байза
27
Сантакроче
Фабиано Сантакроче
6
Лукарелли
Алессандро Лукарелли
58
Эспозито
Мирко Эспозито
38
Эрлич
Мартин Эрлич
23
Ночерино
Антонио Ночерино
31
Марига
Макдональд Марига
34
Гараслин
Лукаш Гараслин
37
Бро
Жереми Бро
17
Палладино
Раффаэле Палладино
10
Бельфодиль
Исхак Бельфодиль
73'