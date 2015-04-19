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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Интер
Милан
0:0
Матч завершен
Милан
Милан
Серия А, 31 тур
Серия А,
31 тур
Италия
19 апр. 2015, 21:45 МСК
19.04.2015, 21:45 МСК
воскресенье
Лука Банти
Лука Банти
Главный Судья
Составы
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
94
5
Жуан
Жуан
94
15
Видич
Неманья Видич
94
23
Раноккия
Андреа Раноккия
94
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
94
10
Ковачич
Матео Ковачич
76
18
Медель
Гари Медель
94
88
Эрнанес
Эрнанес
94
27
Ньюкури
Ассане Ньюкури
66
8
Паласио
Родриго Паласио
94
9
Икарди
Мауро Икарди
94
Запасные
30
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
26
Фелипе
Фелипе
6
Андреолли
Марко Андреолли
3
Сантон
Давиде Сантон
55
Нагатомо
Юто Нагатомо
93
Димарко
Федерико Димарко
20
Оби
Жоэль Оби
91
Шакири
Джердан Шакири
96
Палацци
Андреа Палацци
11
Подольски
Лукас Подольски
28
Пушкаш
Георге Пушкаш
97
Бонаццоли
Федерико Бонаццоли
Милан
мин
23
Лопес
Диего Лопес
94
31
Антонелли
Лука Антонелли
94
33
Алекс
Алекс
69
5
Мексес
Филипп Мексес
94
20
Абате
Иньяцио Абате
94
28
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
94
34
Де Йонг
Найджел Де Йонг
94
16
Поли
Андреа Поли
81
21
ван Гинкел
Марко ван Гинкел
94
30
Сусо
Сусо
72
7
Менез
Жереми Менез
94
Запасные
32
Аббьяти
Кристиан Аббьяти
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
25
Бонера
Даниэле Бонера
13
Рами
Адиль Рами
17
Сапата
Кристиан Сапата
29
Палетта
Габриэль Палетта
2
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
10
Хонда
Кейсуке Хонда
41
Мастальи
Алессандро Мастальи
11
Паццини
Джампаоло Паццини
22
Черчи
Алессио Черчи
9
Дестро
Маттиа Дестро