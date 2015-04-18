Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Ювентус
Турин
Тевес 17
Бонуччи 28
2:0
Матч завершен
Лацио
Рим
Серия А, 31 тур
Серия А,
31 тур
Италия
18 апр. 2015, 21:45 МСК
18.04.2015, 21:45 МСК
суббота
Никола Риццоли
Никола Риццоли
Главный Судья
Составы
Ювентус
мин
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
94
33
Эвра
Патрис Эвра
94
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
94
15
Барцальи
Андреа Барцальи
94
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
28'
28'
94
20
Падоин
Симоне Падоин
94
21
Пирло
Андреа Пирло
72
23
Видаль
Артуро Видаль
83
8
Маркизио
Клаудио Маркизио
94
32
Матри
Алессандро Матри
58
10
Тевес
Карлос Тевес
17'
17'
94
Запасные
30
Сторари
Марко Сторари
34
Рубиньо
Рубиньо
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
17
Де Челье
Паоло Де Челье
7
Пепе
Симоне Пепе
39
Марроне
Лука Марроне
37
Перейра
Роберто Перейра
27
Стураро
Стефано Стураро
14
Льоренте
Фернандо Льоренте
9
Мората
Альваро Мората
11
Коман
Кингсли Коман
Лацио
мин
22
Маркетти
Федерико Маркетти
94
5
Брафхайд
Эдсон Брафхайд
46
27
Цана
Лорик Цана
94
33
Маурисио
Маурисио
94
8
Баста
Душан Баста
94
7
Андерсон
Фелипе Андерсон
94
20
Билья
Лукас Билья
94
19
Лулич
Сенад Лулич
94
32
Катальди
Данило Катальди
94
6
Маури
Стефано Маури
66
11
Клозе
Мирослав Клозе
90
Запасные
77
Стракоша
Томас Стракоша
1
Бериша
Этрит Бериша
2
Сиани
Микаэль Сиани
17
Перейринья
Бруну Перейринья
10
Эдерсон
Эдерсон
24
Ледесма
Кристиан Ледесма
87
Кандрева
Антонио Кандрева
23
Онази
Огений Онази
14
Кейта
Бальде Кейта
34
Переа
Брайан Переа