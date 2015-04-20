Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
0:1
Матч завершен
Верона
Верона
Оббади 90
Серия А, 31 тур
Серия А,
31 тур
Италия
20 апр. 2015, 21:45 МСК
20.04.2015, 21:45 МСК
понедельник
Паоло Сильвио Маццолени
Паоло Сильвио Маццолени
Главный Судья
Составы
Фиорентина
мин
1
Нето
Нето
90
23
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
90
40
Томович
Ненад Томович
90
87
Рози
Алеандро Рози
90
19
Басанта
Хосе Мария Басанта
90
10
Аквилани
Альберто Аквилани
90
5
Бадель
Милан Бадель
90
32
Лаццари
Андреа Лаццари
75
72
Иличич
Йосип Иличич
55
18
Диаманти
Алессандро Диаманти
90
99
Джилардино
Альберто Джилардино
90
Запасные
12
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
2
Гонсало
Гонсало
4
Ричардс
Майка Ричардс
28
Алонсо
Маркос Алонсо
15
Савич
Стефан Савич
17
Хоакин
Хоакин
6
Варгас
Хуан Варгас
14
Фернандес
Матиас Фернандес
16
Куртич
Ясмин Куртич
30
Бабакар
Хума Бабакар
33
Гомес
Марио Гомес
74
Салах
Мохамед Салах
Верона
мин
1
Рафаэль
Рафаэль
90
33
Агостини
Алессандро Агостини
90
4
Маркес
Рафаэль Маркес
76
18
Морас
Вангелис Морас
90
3
Пизано
Эрос Пизано
90
21
Хуанито
Хуанито
90
19
Греко
Леандро Греко
90
77
Тахцидис
Панайотис Тахцидис
71
26
Сала
Джакопо Сала
90
9
Тони
Лука Тони
90
11
Янкович
Бошко Янкович
83
Запасные
22
Бенусси
Франческо Бенусси
28
Бривио
Давиде Бривио
5
Соренсен
Фредерик Соренсен
2
Родригес
Гильермо Родригес
71
Мартич
Иван Мартич
25
Маркес Пинто
Рафаэль Маркес Пинто
20
Христодулопулос
Лазарос Христодулопулос
27
Валоти
Маттиа Валоти
8
Оббади
Мунир Оббади
90'
30
Кампаньяро
Густаво Кампаньяро
7
Савиола
Хавьер Савиола
70
Фернандиньо
Фернандиньо