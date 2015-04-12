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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
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Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Денис 42
Денис 63
2:1
Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
Берарди 59
Серия А, 30 тур
Серия А,
30 тур
Италия
12 апр. 2015, 16:00 МСК
12.04.2015, 16:00 МСК
воскресенье
Даниэле Довери
Даниэле Довери
Главный Судья
Составы
Аталанта
мин
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
90
29
Беналуан
Йоан Беналуан
90
93
Драме
Букари Драме
90
20
Бьява
Джузеппе Бьява
90
2
Стендардо
Гульермо Стендардо
90
21
Чигарини
Лука Чигарини
89
17
Кармона
Карлос Кармона
90
11
Моралес
Максимильяно Моралес
83
15
Гомес
Алехандро Гомес
90
22
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
67
19
Денис
Херман Денис
42'
63'
42'
63'
90
Запасные
1
Аврамов
Влада Аврамов
5
Скалони
Лионель Скалони
3
Дель Гроссо
Кристиано Дель Гроссо
13
Масиелло
Андреа Масиелло
18
Эстигаррибия
Марсело Эстигаррибия
28
Эмануэльсон
Урби Эмануэльсон
8
Мильяччо
Джулио Мильяччо
7
Д'Алессандро
Марко Д'Алессандро
16
Базелли
Даниэле Базелли
9
Бьянки
Роландо Бьянки
99
Боаки
Ричмонд Боаки
94
Роззети
Валерио Роззети
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
3
Лонги
Алессандро Лонги
90
28
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
15
Ачерби
Франческо Ачерби
90
23
Гаццола
Марсело Гаццола
90
8
Бьондини
Давиде Бьондини
90
33
Бриги
Маттео Бриги
65
7
Миссироли
Симоне Миссироли
90
99
Флоккари
Сержио Флоккари
56
17
Сансоне
Никола Сансоне
80
25
Берарди
Доменико Берарди
59'
59'
90
Запасные
1
Помини
Альберто Помини
16
Полито
Чиро Полито
20
Бьянко
Паоло Бьянко
14
Натали
Чезаре Натали
21
Фонтанези
Леонардо Фонтанези
29
Манделли
Андреа Манделли
83
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
10
Дзадза
Симоне Дзадза
7
Лазаревич
Деян Лазаревич
29
Лодезани
Давиде Лодезани
32
Серени
Марселло Серени