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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Милан
Милан
Де Йонг 74
1:1
Матч завершен
Сампдория
Генуя
Сориано 58
Серия А, 30 тур
Серия А,
30 тур
Италия
12 апр. 2015, 21:45 МСК
12.04.2015, 21:45 МСК
воскресенье
Джанлука Рокки
Джанлука Рокки
Главный Судья
Составы
Милан
мин
23
Лопес
Диего Лопес
96
31
Антонелли
Лука Антонелли
96
5
Мексес
Филипп Мексес
96
29
Палетта
Габриэль Палетта
96
20
Абате
Иньяцио Абате
70
7
Менез
Жереми Менез
96
34
Де Йонг
Найджел Де Йонг
74'
74'
96
28
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
96
21
ван Гинкел
Марко ван Гинкел
96
22
Черчи
Алессио Черчи
61
9
Дестро
Маттиа Дестро
77
Запасные
32
Аббьяти
Кристиан Аббьяти
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
25
Бонера
Даниэле Бонера
13
Рами
Адиль Рами
33
Алекс
Алекс
17
Сапата
Кристиан Сапата
19
Боккетти
Сальваторе Боккетти
2
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
16
Поли
Андреа Поли
30
Сусо
Сусо
41
Мастальи
Алессандро Мастальи
11
Паццини
Джампаоло Паццини
Сампдория
мин
2
Вивиано
Эмилиано Вивиано
96
3
Месба
Джамел Месба
96
26
Сильвестре
Матиас Сильвестре
96
5
Романьоли
Алессио Романьоли
96
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
87
9
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука
72
14
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
96
17
Паломбо
Анджело Паломбо
96
21
Сориано
Роберто Сориано
58'
58'
65
23
Эдер
Эдер
96
99
Это'О
Самуэль Это'О
96
Запасные
9
Ромеро
Серхио Ромеро
88
Фрисон
Альберто Фрисон
25
Кода
Андреа Кода
20
Муньос
Эсекьель Муньос
32
Маркьонни
Марко Маркьонни
30
Аква
Африйе Аква
6
Дункан
Альфред Дункан
22
Риццо
Лука Риццо
8
Корреа
Хоакин Корреа
18
Бергессио
Гонсало Бергессио
24
Муриэль
Луис Муриэль
27
Джорджевич
Лука Джорджевич
77
Вшолек
Павел Вшолек