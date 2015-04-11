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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Парма
Парма
Маури 60
1:0
Матч завершен
Ювентус
Турин
Серия А, 30 тур
Серия А,
30 тур
Италия
11 апр. 2015, 19:00 МСК
11.04.2015, 19:00 МСК
суббота
Андреа Джервазони
Андреа Джервазони
Главный Судья
Составы
Парма
мин
83
Миранте
Антонио Миранте
90
18
Гобби
Массимо Гобби
90
4
Мендеш
Педру Мендеш
90
28
Феддаль
Зухаир Феддаль
90
27
Сантакроче
Фабиано Сантакроче
80
23
Ночерино
Антонио Ночерино
90
8
Маури
Хосе Маури
60'
60'
82
5
Геззаль
Абделькадер Геззаль
90
26
Варела
Сильвестр Варела
90
10
Бельфодиль
Исхак Бельфодиль
86
80
Хоркера
Кристобаль Хоркера
90
Запасные
91
Байза
Павол Байза
22
Якобуччи
Алессандро Якобуччи
2
Кассани
Маттиа Кассани
15
Коста
Андреа Коста
13
Престиа
Джузеппе Престиа
3
Лила
Анди Лила
38
Эрлич
Мартин Эрлич
31
Марига
Макдональд Марига
21
Лоди
Франческо Лоди
17
Палладино
Раффаэле Палладино
88
Кода
Массимо Кода
Ювентус
мин
30
Сторари
Марко Сторари
90
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
5
Огбонна
Анжело Огбонна
90
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
90
23
Видаль
Артуро Видаль
90
8
Маркизио
Клаудио Маркизио
90
20
Падоин
Симоне Падоин
90
37
Перейра
Роберто Перейра
62
27
Стураро
Стефано Стураро
67
14
Льоренте
Фернандо Льоренте
90
11
Коман
Кингсли Коман
80
Запасные
77
Аудеро
Эмиль Аудеро
34
Рубиньо
Рубиньо
33
Эвра
Патрис Эвра
11
Де Челье
Паоло Де Челье
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
7
Пепе
Симоне Пепе
39
Марроне
Лука Марроне
24
Витале
Маттиа Витале
32
Матри
Алессандро Матри
9
Мората
Альваро Мората