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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Верона
Верона
0:3
Матч завершен
Интер
Милан
Икарди 11
Паласио 48
Морас 90
Морас 90
Серия А, 30 тур
Серия А,
30 тур
Италия
11 апр. 2015, 21:45 МСК
11.04.2015, 21:45 МСК
суббота
Паоло Тальявенто
Паоло Тальявенто
Главный Судья
Составы
Верона
мин
8
Оббади
Мунир Оббади
81
1
Рафаэль
Рафаэль
90
3
Пизано
Эрос Пизано
90
18
Морас
Вангелис Морас
90'
90'
90', 90'
90
2
Родригес
Гильермо Родригес
90
21
Хуанито
Хуанито
75
10
Халлфредссон
Эмил Халлфредссон
72
77
Тахцидис
Панайотис Тахцидис
90
26
Сала
Джакопо Сала
90
9
Тони
Лука Тони
90
11
Янкович
Бошко Янкович
90
Запасные
22
Бенусси
Франческо Бенусси
4
Маркес
Рафаэль Маркес
33
Агостини
Алессандро Агостини
71
Мартич
Иван Мартич
25
Маркес Пинто
Рафаэль Маркес Пинто
20
Христодулопулос
Лазарос Христодулопулос
19
Греко
Леандро Греко
27
Валоти
Маттиа Валоти
30
Кампаньяро
Густаво Кампаньяро
7
Савиола
Хавьер Савиола
17
Лопес
Николас Лопес
70
Фернандиньо
Фернандиньо
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
15
Видич
Неманья Видич
90
23
Раноккия
Андреа Раноккия
90
5
Жуан
Жуан
90
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
90
13
Гуарин
Фреди Гуарин
90
18
Медель
Гари Медель
80
88
Эрнанес
Эрнанес
88
77
Брозович
Марсело Брозович
90
8
Паласио
Родриго Паласио
48'
48'
80
9
Икарди
Мауро Икарди
11'
11'
90
Запасные
46
Берни
Томмазо Берни
30
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
26
Фелипе
Фелипе
6
Андреолли
Марко Андреолли
55
Нагатомо
Юто Нагатомо
20
Оби
Жоэль Оби
91
Шакири
Джердан Шакири
10
Ковачич
Матео Ковачич
27
Ньюкури
Ассане Ньюкури
11
Подольски
Лукас Подольски
28
Пушкаш
Георге Пушкаш
97
Бонаццоли
Федерико Бонаццоли