Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Мертенс 23
Гамшик 71
Кальехон 89
3:0
Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Серия А, 30 тур
Серия А,
30 тур
Италия
12 апр. 2015, 16:00 МСК
12.04.2015, 16:00 МСК
воскресенье
Антонио Дамато
Антонио Дамато
Главный Судья
Составы
Наполи
мин
45
Андухар
Мариано Андухар
90
33
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
17
Стринич
Иван Стринич
90
26
Кулибали
Калиду Кулибали
90
77
Гаргано
Вальтер Гаргано
90
14
Мертенс
Дрис Мертенс
23'
23'
82
19
Лопес
Давид Лопес
90
11
Маджо
Кристиан Маджо
90
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
76
7
Кальехон
Хосе Кальехон
89'
89'
90
11
Габбиадини
Маноло Габбиадини
64
Запасные
1
Кабрал
Рафаэль Кабрал
12
Контини
Никита Контини
4
Энрике
Энрике
18
Суньига
Камило Суньига
31
Гулам
Фаузи Гулам
17
Гамшик
Марек Гамшик
71'
88
Инлер
Гекхан Инлер
6
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
16
Место
Джандоменико Место
8
Жоржиньо
Жоржиньо
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
91
Сапата
Дуван Сапата
Фиорентина
мин
1
Нето
Нето
90
23
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
90
15
Савич
Стефан Савич
90
19
Басанта
Хосе Мария Басанта
90
4
Ричардс
Майка Ричардс
90
6
Варгас
Хуан Варгас
58
20
Валеро
Борха Валеро
90
5
Бадель
Милан Бадель
69
72
Иличич
Йосип Иличич
46
16
Куртич
Ясмин Куртич
90
74
Салах
Мохамед Салах
90
Запасные
31
Розати
Антонио Розати
2
Гонсало
Гонсало
40
Томович
Ненад Томович
87
Рози
Алеандро Рози
28
Алонсо
Маркос Алонсо
17
Хоакин
Хоакин
10
Аквилани
Альберто Аквилани
7
Писарро
Давид Писарро
14
Фернандес
Матиас Фернандес
99
Джилардино
Альберто Джилардино
33
Гомес
Марио Гомес
18
Диаманти
Алессандро Диаманти