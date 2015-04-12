Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Лацио
Рим
Маури 4
Клозе 31
Кандрева 44
Андерсон 53
4:0
Матч завершен
Эмполи
Эмполи
Серия А, 30 тур
Серия А,
30 тур
Италия
12 апр. 2015, 16:00 МСК
12.04.2015, 16:00 МСК
воскресенье
Себастьяно Перуццо
Себастьяно Перуццо
Главный Судья
Составы
Лацио
мин
1
Бериша
Этрит Бериша
90
27
Цана
Лорик Цана
90
3
де Врей
Стефан де Врей
40
39
Каванда
Луис Педро Каванда
90
6
Маури
Стефано Маури
4'
4'
90
87
Кандрева
Антонио Кандрева
44'
44'
90
20
Билья
Лукас Билья
90
19
Лулич
Сенад Лулич
90
16
Пароло
Марко Пароло
79
7
Андерсон
Фелипе Андерсон
53'
53'
90
11
Клозе
Мирослав Клозе
31'
31'
60
Запасные
77
Стракоша
Томас Стракоша
55
Гуерриери
Гуидо Гуерриери
2
Сиани
Микаэль Сиани
17
Перейринья
Бруну Перейринья
5
Брафхайд
Эдсон Брафхайд
85
Новаретти
Диего Новаретти
10
Эдерсон
Эдерсон
24
Ледесма
Кристиан Ледесма
23
Онази
Огений Онази
32
Катальди
Данило Катальди
14
Кейта
Бальде Кейта
34
Переа
Брайан Переа
Эмполи
мин
33
Сепе
Луиджи Сепе
90
11
Кроче
Даниэле Кроче
46
24
Ругани
Даниэле Ругани
90
23
Хюсай
Эльсеид Хюсай
90
26
Тонелли
Лоренцо Тонелли
90
21
Мариу Руй
Мариу Руй
66
8
Сапонара
Риккардо Сапонара
90
88
Весино
Матиас Весино
54
6
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
90
7
Маккароне
Массимо Маккароне
90
20
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли
90
Запасные
1
Пульези
Маурицио Пульези
28
Басси
Давиде Басси
2
Лорини
Венсан Лорини
19
Барба
Федерико Барба
50
Сомма
Микеле Сомма
27
Зелински
Петр Зелински
25
Брилланте
Джошуа Брилланте
8
Синьорелли
Франко Синьорелли
14
Диуссе
Ассане Диуссе
10
Тавано
Франческо Тавано
9
Мчедлидзе
Леван Мчедлидзе