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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Дженоа
Генуя
Де Майо 19
1:1
Матч завершен
Удинезе
Удине
Теро 68
Серия А, 29 тур
Серия А,
29 тур
Италия
4 апр. 2015, 16:00 МСК
4.04.2015, 16:00 МСК
суббота
Паоло Сильвио Маццолени
Паоло Сильвио Маццолени
Главный Судья
Составы
Дженоа
мин
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
90
8
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
14
Ронкалья
Факундо Ронкалья
90
4
Де Майо
Себастьян Де Майо
19'
19'
90
21
Бергдич
Закария Бергдич
74
88
Ринкон
Томас Ринкон
90
5
Коста
Тино Коста
90
24
Фальке
Яго Фальке
87
21
Эденилсон
Эденилсон
90
9
Боррьелло
Марко Боррьелло
76
10
Перотти
Диего Перотти
90
Запасные
39
Соммарива
Даниэле Соммарива
40
Приско
Армандо Приско
5
Иццо
Армандо Иццо
15
Марчезе
Джиованни Марчезе
2
Тамбе
Алласан Тамбе
33
Куцка
Юрай Куцка
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
38
Мандрагора
Роландо Мандрагора
16
Лестьенн
Максим Лестьенн
11
Ньянг
М'Байе Ньянг
19
Паволетти
Леонардо Паволетти
Удинезе
мин
31
Карнезис
Орестис Карнезис
90
75
Арто
Томас Арто
57
2
Ваге
Молла Ваге
90
89
Пирис
Иван Пирис
90
66
Пинци
Джампьеро Пинци
90
33
Коне
Панайотис Коне
69
34
Силва
Габриэль Силва
90
27
Видмер
Силвэн Видмер
90
19
Гильерме
Гильерме
90
77
Теро
Сирил Теро
68'
68'
90
9
Перица
Стипе Перица
74
Запасные
97
Мерет
Алекс Мерет
22
Скуффет
Симоне Скуффет
18
Бубнич
Игор Бубнич
26
Паскуале
Джиованни Паскуале
7
Агьеманг-Баду
Эммануэль Агьеманг-Баду
3
Аллан
Аллан
8
Фернандеш
Бруну Фернандеш
13
Сапата
Алексис Сапата
21
Хальберг
Мелькер Хальберг
10
Ди Натале
Антонио Ди Натале
82
Геихо
Алекс Геихо
94
Агирре
Родриго Агирре