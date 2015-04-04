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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Пинилья 74
1:2
Матч завершен
Торино
Турин
Квальярелла 20
Глик 39
Серия А, 29 тур
Серия А,
29 тур
Италия
4 апр. 2015, 16:00 МСК
4.04.2015, 16:00 МСК
суббота
Марко Гуида
Марко Гуида
Главный Судья
Составы
Аталанта
мин
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
90
6
Беллини
Джанпаоло Беллини
50
93
Драме
Букари Драме
90
20
Бьява
Джузеппе Бьява
90
2
Стендардо
Гульермо Стендардо
90
21
Чигарини
Лука Чигарини
90
17
Кармона
Карлос Кармона
46
11
Моралес
Максимильяно Моралес
90
22
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
62
8
Мильяччо
Джулио Мильяччо
90
51
Пинилья
Маурисио Пинилья
74'
74'
90
Запасные
1
Аврамов
Влада Аврамов
78
Фреццолини
Гиоргио Фреццолини
5
Скалони
Лионель Скалони
29
Беналуан
Йоан Беналуан
3
Дель Гроссо
Кристиано Дель Гроссо
13
Масиелло
Андреа Масиелло
28
Эмануэльсон
Урби Эмануэльсон
7
Д'Алессандро
Марко Д'Алессандро
16
Базелли
Даниэле Базелли
95
Грасси
Альберто Грасси
9
Бьянки
Роландо Бьянки
99
Боаки
Ричмонд Боаки
Торино
мин
30
Паделли
Даниэле Паделли
90
3
Молинаро
Кристиан Молинаро
60
24
Моретти
Эмилиано Моретти
90
25
Глик
Камиль Глик
39'
39'
90
19
Максимович
Никола Максимович
90
20
Вивес
Джузеппе Вивес
82
14
Гацци
Алессандро Гацци
90
7
Эль-Каддури
Омар Эль-Каддури
90
33
Перес
Бруно Перес
90
11
Лопес
Макси Лопес
55
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
20'
20'
90
Запасные
12
Кастеллацци
Лука Кастеллацци
1
Ичасо
Сальвадор Ичасо
36
Дармиан
Маттео Дармиан
5
Бово
Чезаре Бово
32
Масиелло
Сальваторе Масиелло
15
Гонсалес
Альваро Гонсалес
8
Фарнеруд
Александер Фарнеруд
4
Баша
Мигьен Баша
11
Амаури
Амаури
17
Мартинес
Джозеф Мартинес