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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Диаманти 61
Салах 64
2:0
Матч завершен
Сампдория
Генуя
Серия А, 29 тур
Серия А,
29 тур
Италия
4 апр. 2015, 19:30 МСК
4.04.2015, 19:30 МСК
суббота
Лука Банти
Лука Банти
Главный Судья
Составы
Фиорентина
мин
1
Нето
Нето
90
2
Гонсало
Гонсало
90
28
Алонсо
Маркос Алонсо
90
19
Басанта
Хосе Мария Басанта
90
4
Ричардс
Майка Ричардс
90
20
Валеро
Борха Валеро
90
10
Аквилани
Альберто Аквилани
83
5
Бадель
Милан Бадель
90
18
Диаманти
Алессандро Диаманти
61'
61'
76
33
Гомес
Марио Гомес
90
74
Салах
Мохамед Салах
64'
64'
90
Запасные
24
Леццерини
Лука Леццерини
31
Розати
Антонио Розати
40
Томович
Ненад Томович
87
Рози
Алеандро Рози
17
Хоакин
Хоакин
6
Варгас
Хуан Варгас
14
Фернандес
Матиас Фернандес
32
Лаццари
Андреа Лаццари
16
Куртич
Ясмин Куртич
99
Джилардино
Альберто Джилардино
30
Бабакар
Хума Бабакар
Сампдория
мин
2
Вивиано
Эмилиано Вивиано
90
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
74
26
Сильвестре
Матиас Сильвестре
90
19
Реджини
Васко Реджини
90
5
Романьоли
Алессио Романьоли
83
17
Паломбо
Анджело Паломбо
90
21
Сориано
Роберто Сориано
67
14
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
90
99
Это'О
Самуэль Это'О
90
23
Эдер
Эдер
90
24
Муриэль
Луис Муриэль
90
Запасные
16
Ромеро
Серхио Ромеро
88
Фрисон
Альберто Фрисон
25
Кода
Андреа Кода
3
Месба
Джамел Месба
6
Муньос
Эсекьель Муньос
32
Маркьонни
Марко Маркьонни
30
Аква
Африйе Аква
6
Дункан
Альфред Дункан
8
Корреа
Хоакин Корреа
9
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука
18
Бергессио
Гонсало Бергессио
77
Вшолек
Павел Вшолек