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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Интер
Милан
Гуарин 25
1:1
Матч завершен
Парма
Парма
Лила 44
Серия А, 29 тур
Серия А,
29 тур
Италия
4 апр. 2015, 16:00 МСК
4.04.2015, 16:00 МСК
суббота
Себастьяно Перуццо
Себастьяно Перуццо
Главный Судья
Составы
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
26
Фелипе
Фелипе
76
3
Сантон
Давиде Сантон
90
23
Раноккия
Андреа Раноккия
90
5
Жуан
Жуан
90
13
Гуарин
Фреди Гуарин
25'
25'
90
91
Шакири
Джердан Шакири
90
18
Медель
Гари Медель
90
77
Брозович
Марсело Брозович
90
8
Паласио
Родриго Паласио
90
28
Пушкаш
Георге Пушкаш
46
Запасные
30
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
14
Кампаньяро
Уго Кампаньяро
55
Нагатомо
Юто Нагатомо
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
93
Димарко
Федерико Димарко
20
Оби
Жоэль Оби
88
Эрнанес
Эрнанес
10
Ковачич
Матео Ковачич
29
Камара
Гастон Камара
27
Ньюкури
Ассане Ньюкури
11
Подольски
Лукас Подольски
97
Бонаццоли
Федерико Бонаццоли
Парма
мин
83
Миранте
Антонио Миранте
90
18
Гобби
Массимо Гобби
90
15
Коста
Андреа Коста
90
3
Лила
Анди Лила
44'
44'
46
4
Мендеш
Педру Мендеш
90
28
Феддаль
Зухаир Феддаль
90
23
Ночерино
Антонио Ночерино
90
8
Маури
Хосе Маури
90
26
Варела
Сильвестр Варела
90
10
Бельфодиль
Исхак Бельфодиль
77
80
Хоркера
Кристобаль Хоркера
84
Запасные
22
Якобуччи
Алессандро Якобуччи
91
Байза
Павол Байза
2
Кассани
Маттиа Кассани
27
Сантакроче
Фабиано Сантакроче
13
Престиа
Джузеппе Престиа
58
Эспозито
Мирко Эспозито
5
Геззаль
Абделькадер Геззаль
21
Лоди
Франческо Лоди
17
Палладино
Раффаэле Палладино
88
Кода
Массимо Кода