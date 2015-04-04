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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Рома
Рим
Пьянич 25
1:0
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Серия А, 29 тур
Серия А,
29 тур
Италия
4 апр. 2015, 13:30 МСК
4.04.2015, 13:30 МСК
суббота
Никола Риццоли
Никола Риццоли
Главный Судья
Составы
Рома
мин
26
Де Санктис
Морган Де Санктис
90
35
Торосидис
Василис Торосидис
90
23
Астори
Давиде Астори
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
25
Холебас
Хосе Холебас
71
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
80
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
15
Пьянич
Миралем Пьянич
25'
25'
68
4
Наингголан
Раджа Наингголан
90
7
Итурбе
Хуан Итурбе
90
8
Льяич
Адем Льяич
90
Запасные
1
Лобонц
Богдан Лобонц
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
3
Коул
Эшли Коул
42
Бальдзаретти
Федерико Бальдзаретти
2
Янга-Мбива
Мапу Янга-Мбива
3
Сполли
Николас Сполли
32
Паредес
Леандро Паредес
52
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
23
Ибарбо
Сегундо Ибарбо
88
Думбия
Сейду Думбия
53
Верде
Даниэле Верде
Наполи
мин
45
Андухар
Мариано Андухар
90
33
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
5
Бритос
Мигель Бритос
90
31
Гулам
Фаузи Гулам
90
6
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
81
14
Мертенс
Дрис Мертенс
90
19
Лопес
Давид Лопес
90
8
Жоржиньо
Жоржиньо
90
11
Маджо
Кристиан Маджо
90
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
77
7
Кальехон
Хосе Кальехон
62
Запасные
15
Коломбо
Роберто Коломбо
1
Кабрал
Рафаэль Кабрал
4
Энрике
Энрике
18
Суньига
Камило Суньига
17
Стринич
Иван Стринич
26
Кулибали
Калиду Кулибали
77
Гаргано
Вальтер Гаргано
17
Гамшик
Марек Гамшик
16
Место
Джандоменико Место
11
Габбиадини
Маноло Габбиадини
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
91
Сапата
Дуван Сапата