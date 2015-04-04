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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ювентус
Турин
Тевес 41
Перейра 90
2:0
Матч завершен
Эмполи
Эмполи
Серия А, 29 тур
Серия А,
29 тур
Италия
4 апр. 2015, 22:00 МСК
4.04.2015, 22:00 МСК
суббота
Составы
Ювентус
мин
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
95
33
Эвра
Патрис Эвра
95
5
Огбонна
Анжело Огбонна
95
15
Барцальи
Андреа Барцальи
95
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
95
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
95
27
Стураро
Стефано Стураро
77
3
Видаль
Артуро Видаль
86
20
Падоин
Симоне Падоин
95
10
Тевес
Карлос Тевес
41'
41'
95
14
Льоренте
Фернандо Льоренте
67
Запасные
30
Сторари
Марко Сторари
34
Рубиньо
Рубиньо
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
11
Де Челье
Паоло Де Челье
7
Пепе
Симоне Пепе
39
Марроне
Лука Марроне
37
Перейра
Роберто Перейра
90'
24
Витале
Маттиа Витале
32
Матри
Алессандро Матри
9
Мората
Альваро Мората
Эмполи
мин
33
Сепе
Луиджи Сепе
95
23
Хюсай
Эльсеид Хюсай
95
24
Ругани
Даниэле Ругани
95
19
Барба
Федерико Барба
95
21
Мариу Руй
Мариу Руй
95
11
Кроче
Даниэле Кроче
73
6
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
95
8
Сапонара
Риккардо Сапонара
95
88
Весино
Матиас Весино
95
7
Маккароне
Массимо Маккароне
72
20
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли
76
Запасные
28
Басси
Давиде Басси
1
Пульези
Маурицио Пульези
2
Лорини
Венсан Лорини
26
Тонелли
Лоренцо Тонелли
50
Сомма
Микеле Сомма
18
Верди
Симоне Верди
27
Зелински
Петр Зелински
14
Диуссе
Ассане Диуссе
10
Тавано
Франческо Тавано
9
Мчедлидзе
Леван Мчедлидзе