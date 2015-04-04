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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
Берарди 23
1:0
Матч завершен
Кьево
Верона
Серия А, 29 тур
Серия А,
29 тур
Италия
4 апр. 2015, 16:00 МСК
4.04.2015, 16:00 МСК
суббота
Лука Пайретто
Лука Пайретто
Главный Судья
Составы
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
28
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
31
Пелузо
Федерико Пелузо
90
11
Врсалько
Шиме Врсалько
81
15
Ачерби
Франческо Ачерби
90
8
Бьондини
Давиде Бьондини
90
33
Бриги
Маттео Бриги
90
7
Миссироли
Симоне Миссироли
90
83
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
62
99
Флоккари
Сержио Флоккари
90
25
Берарди
Доменико Берарди
23'
23'
73
Запасные
16
Полито
Чиро Полито
1
Помини
Альберто Помини
20
Бьянко
Паоло Бьянко
14
Натали
Чезаре Натали
3
Лонги
Алессандро Лонги
21
Фонтанези
Леонардо Фонтанези
19
Таидер
Сафир Таидер
6
Чибса
Раман Чибса
10
Дзадза
Симоне Дзадза
7
Лазаревич
Деян Лазаревич
17
Сансоне
Никола Сансоне
Кьево
мин
1
Биццарри
Альбано Биццарри
90
5
Гамберини
Алессандро Гамберини
90
12
Цесар
Боштьян Цесар
90
87
Жуканович
Эрвин Жуканович
74
21
Фрей
Николас Фрей
90
13
Иско
Мариано Иско
90
23
Бирса
Вальтер Бирса
65
8
Радованович
Иван Радованович
90
24
Скелотто
Эсекьель Скелотто
68
43
Палоски
Альберто Палоски
90
69
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
90
Запасные
90
Секулин
Андреа Секулин
25
Барди
Франческо Барди
20
Сардо
Дженнаро Сардо
34
Бираги
Кристиано Бираги
26
Андерсон
Майлс Андерсон
56
Хетемай
Перпарим Хетемай
14
Кофи
Исаак Кофи
10
Кристиансен
Андерс Кристиансен
11
Ваюши
Армандо Ваюши
19
Ботта
Рубен Ботта
9
Поцци
Никола Поцци
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер