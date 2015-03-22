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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Парма
Парма
0:2
Матч завершен
Торино
Турин
Лопес 19
Баша 73
Серия А, 28 тур
Серия А,
28 тур
Италия
22 марта 2015, 22:45 МСК
22.03.2015, 22:45 МСК
воскресенье
Маурицио Мариани
Маурицио Мариани
Главный Судья
Составы
Парма
мин
22
Якобуччи
Алессандро Якобуччи
90
6
Лукарелли
Алессандро Лукарелли
90
15
Коста
Андреа Коста
90
3
Лила
Анди Лила
78
4
Мендеш
Педру Мендеш
90
2
Кассани
Маттиа Кассани
90
23
Ночерино
Антонио Ночерино
67
88
Кода
Массимо Кода
67
26
Варела
Сильвестр Варела
90
10
Бельфодиль
Исхак Бельфодиль
90
80
Хоркера
Кристобаль Хоркера
90
Запасные
55
Россетто
Диего Россетто
91
Байза
Павол Байза
13
Престиа
Джузеппе Престиа
27
Сантакроче
Фабиано Сантакроче
23
Феддаль
Зухаир Феддаль
58
Эспозито
Мирко Эспозито
14
Галлоппа
Даниэле Галлоппа
31
Марига
Макдональд Марига
5
Геззаль
Абделькадер Геззаль
21
Лоди
Франческо Лоди
37
Бро
Жереми Бро
17
Палладино
Раффаэле Палладино
Торино
мин
30
Паделли
Даниэле Паделли
90
3
Молинаро
Кристиан Молинаро
90
24
Моретти
Эмилиано Моретти
90
5
Бово
Чезаре Бово
90
25
Глик
Камиль Глик
90
14
Гацци
Алессандро Гацци
78
7
Эль-Каддури
Омар Эль-Каддури
90
94
Бенасси
Марко Бенасси
66
33
Перес
Бруно Перес
67
11
Лопес
Макси Лопес
19'
19'
90
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
90
Запасные
12
Кастеллацци
Лука Кастеллацци
1
Ичасо
Сальвадор Ичасо
36
Дармиан
Маттео Дармиан
32
Масиелло
Сальваторе Масиелло
19
Максимович
Никола Максимович
21
Силва
Гастон Силва
15
Гонсалес
Альваро Гонсалес
4
Баша
Мигьен Баша
73'
11
Амаури
Амаури
17
Мартинес
Джозеф Мартинес