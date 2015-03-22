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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Эмполи
Эмполи
Сапонара 46
Мчедлидзе 59
Сапонара 60
3:1
Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
Ругани 49
Серия А, 28 тур
Серия А,
28 тур
Италия
22 марта 2015, 14:30 МСК
22.03.2015, 14:30 МСК
воскресенье
Дино Томмази
Дино Томмази
Главный Судья
Составы
Эмполи
мин
11
Кроче
Даниэле Кроче
84
33
Сепе
Луиджи Сепе
90
24
Ругани
Даниэле Ругани
49'
49'
90
23
Хюсай
Эльсеид Хюсай
90
21
Мариу Руй
Мариу Руй
90
19
Барба
Федерико Барба
90
8
Сапонара
Риккардо Сапонара
46'
60'
46', 60'
70
88
Весино
Матиас Весино
90
6
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
90
7
Маккароне
Массимо Маккароне
58
20
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли
90
Запасные
1
Пульези
Маурицио Пульези
28
Басси
Давиде Басси
2
Лорини
Венсан Лорини
50
Сомма
Микеле Сомма
30
Джеминьяни
Андреа Джеминьяни
18
Верди
Симоне Верди
27
Зелински
Петр Зелински
25
Брилланте
Джошуа Брилланте
8
Синьорелли
Франко Синьорелли
14
Диуссе
Ассане Диуссе
10
Тавано
Франческо Тавано
9
Мчедлидзе
Леван Мчедлидзе
59'
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
3
Лонги
Алессандро Лонги
84
31
Пелузо
Федерико Пелузо
90
15
Ачерби
Франческо Ачерби
90
23
Гаццола
Марсело Гаццола
90
7
Миссироли
Симоне Миссироли
90
19
Таидер
Сафир Таидер
90
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
70
10
Дзадза
Симоне Дзадза
90
17
Сансоне
Никола Сансоне
75
25
Берарди
Доменико Берарди
90
Запасные
1
Помини
Альберто Помини
16
Полито
Чиро Полито
20
Бьянко
Паоло Бьянко
14
Натали
Чезаре Натали
21
Фонтанези
Леонардо Фонтанези
8
Бьондини
Давиде Бьондини
33
Бриги
Маттео Бриги
27
Бенуччи
Лоренцо Бенуччи
83
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
99
Флоккари
Сержио Флоккари
7
Лазаревич
Деян Лазаревич
14
Донис
Анастасиос Донис