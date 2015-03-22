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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Лацио
Рим
Андерсон 4
Кандрева 45
2:0
Матч завершен
Верона
Верона
Серия А, 28 тур
Серия А,
28 тур
Италия
22 марта 2015, 22:45 МСК
22.03.2015, 22:45 МСК
воскресенье
Давиде Масса
Давиде Масса
Главный Судья
Составы
Лацио
мин
22
Маркетти
Федерико Маркетти
90
8
Баста
Душан Баста
90
26
Раду
Штефан Раду
90
3
де Врей
Стефан де Врей
90
33
Маурисио
Маурисио
90
6
Маури
Стефано Маури
74
87
Кандрева
Антонио Кандрева
45'
45'
90
20
Билья
Лукас Билья
90
16
Пароло
Марко Пароло
90
7
Андерсон
Фелипе Андерсон
4'
4'
86
11
Клозе
Мирослав Клозе
79
Запасные
77
Стракоша
Томас Стракоша
27
Цана
Лорик Цана
5
Брафхайд
Эдсон Брафхайд
39
Каванда
Луис Педро Каванда
85
Новаретти
Диего Новаретти
10
Эдерсон
Эдерсон
24
Ледесма
Кристиан Ледесма
19
Лулич
Сенад Лулич
23
Онази
Огений Онази
32
Катальди
Данило Катальди
14
Кейта
Бальде Кейта
34
Переа
Брайан Переа
Верона
мин
8
Оббади
Мунир Оббади
90
22
Бенусси
Франческо Бенусси
90
18
Морас
Вангелис Морас
90
3
Пизано
Эрос Пизано
90
2
Родригес
Гильермо Родригес
90
71
Мартич
Иван Мартич
53
20
Христодулопулос
Лазарос Христодулопулос
90
10
Халлфредссон
Эмил Халлфредссон
90
77
Тахцидис
Панайотис Тахцидис
59
23
Ионицэ
Артур Ионицэ
85
9
Тони
Лука Тони
90
Запасные
1
Рафаэль
Рафаэль
95
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
4
Маркес
Рафаэль Маркес
33
Агостини
Алессандро Агостини
28
Бривио
Давиде Бривио
5
Соренсен
Фредерик Соренсен
19
Греко
Леандро Греко
27
Валоти
Маттиа Валоти
30
Кампаньяро
Густаво Кампаньяро
7
Савиола
Хавьер Савиола
17
Лопес
Николас Лопес
70
Фернандиньо
Фернандиньо