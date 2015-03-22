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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ювентус
Турин
Тевес 25
1:0
Матч завершен
Дженоа
Генуя
Серия А, 28 тур
Серия А,
28 тур
Италия
22 марта 2015, 17:00 МСК
22.03.2015, 17:00 МСК
воскресенье
Марко Ди Белло
Марко Ди Белло
Главный Судья
Составы
Ювентус
мин
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
15
Барцальи
Андреа Барцальи
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
72
23
Видаль
Артуро Видаль
88
8
Маркизио
Клаудио Маркизио
90
20
Падоин
Симоне Падоин
90
37
Перейра
Роберто Перейра
90
10
Тевес
Карлос Тевес
25'
25'
90
14
Льоренте
Фернандо Льоренте
72
Запасные
30
Сторари
Марко Сторари
34
Рубиньо
Рубиньо
33
Эвра
Патрис Эвра
5
Огбонна
Анжело Огбонна
7
Пепе
Симоне Пепе
27
Стураро
Стефано Стураро
24
Витале
Маттиа Витале
32
Матри
Алессандро Матри
11
Коман
Кингсли Коман
Дженоа
мин
1
Перин
Маттиа Перин
52
8
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
14
Ронкалья
Факундо Ронкалья
90
4
Де Майо
Себастьян Де Майо
90
21
Бергдич
Закария Бергдич
90
33
Куцка
Юрай Куцка
90
91
Бертолаччи
Андреа Бертолаччи
90
21
Эденилсон
Эденилсон
90
10
Перотти
Диего Перотти
90
16
Лестьенн
Максим Лестьенн
65
11
Ньянг
М'Байе Ньянг
46
Запасные
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
39
Соммарива
Даниэле Соммарива
15
Марчезе
Джиованни Марчезе
5
Иццо
Армандо Иццо
2
Тамбе
Алласан Тамбе
5
Коста
Тино Коста
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
38
Мандрагора
Роландо Мандрагора
9
Боррьелло
Марко Боррьелло
19
Паволетти
Леонардо Паволетти